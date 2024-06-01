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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۱۳

مسئول بسیج علمی و پژوهشی سپاه بوشهر:

طرح‌های فناورانه حمایت می‌شوند

طرح‌های فناورانه حمایت می‌شوند

بوشهر- مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر از اهتمام ویژه این سازمان نسبت به حمایت از طرح‌های فناورانه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام هنرمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت در شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه گفت: نوآوران و مخترعانی که طرح‌های فناورانه دارند می‌توانند با مراجعه به سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر طرح خود را ارائه و از حمایت‌های این سازمان بهرمند شوند.

مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیه‌السلام استان بوشهر با بیان اینکه شهید رئیسی توجه ویژه‌ای به طرح‌های فناورانه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان داشت اذعان کرد: حمایت از طرح‌های فناورانه و دانش‌بنیان سبب اشتغال‌آفرینی، استقلال و خودکفایی کشور در زمینه‌های مختلف و در پی آن باعث شکوفایی اقتصادی و رفاه جامعه می‌شود.

وی در پایان دانشجویان، مخترعان و نخبه‌های کشور را از سرمایه‌های اصلی جامعه دانست و اظهار کرد: حمایت از این قشر تأثیر گذار به معنای درخشان کردن آینده کشور است.

کد مطلب 6124967

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