به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلام هنرمند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن تسلیت در شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه گفت: نوآوران و مخترعانی که طرحهای فناورانه دارند میتوانند با مراجعه به سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر طرح خود را ارائه و از حمایتهای این سازمان بهرمند شوند.
مسئول سازمان بسیج علمی و پژوهشی سپاه امام صادق علیهالسلام استان بوشهر با بیان اینکه شهید رئیسی توجه ویژهای به طرحهای فناورانه و حمایت از شرکتهای دانشبنیان داشت اذعان کرد: حمایت از طرحهای فناورانه و دانشبنیان سبب اشتغالآفرینی، استقلال و خودکفایی کشور در زمینههای مختلف و در پی آن باعث شکوفایی اقتصادی و رفاه جامعه میشود.
وی در پایان دانشجویان، مخترعان و نخبههای کشور را از سرمایههای اصلی جامعه دانست و اظهار کرد: حمایت از این قشر تأثیر گذار به معنای درخشان کردن آینده کشور است.
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