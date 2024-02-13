علی محمد زورآوند در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه‌ای بارشی که از انرژی و رطوبت چشمگیری برخوردار است؛ از اواسط وقت فردا (چهارشنبه) تا یکشنبه هفته آینده جو استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بارش که در روزهای پنجشنبه و جمعه، از شدت بیشتری برخودار خواهد بود؛ علاوه بر آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلاب‌های محلی، ممکن است سبب طغیان برخی رودخانه‌ها در سطح استان شود. با سرد شدن تدریجی لایه‌های زیرین جو، بارش علاوه بر ارتفاعات و گردنه‌ها، احتمالاً در مناطق سردسیر نیز به شکل برف مشاهده خواهد شد.

وی افزود: نوع مخاطره پیش رو بارش باران، وزش باد، رعدوبرق و احتمالاً رگبار پراکنده تگرگ و در نواحی سردسیر بارش برف خواهد بود.

سرپرست سازمان هواشناسی کرمانشاه تصریح کرد: بارش‌ها از بامداد پنج شنبه ۲۶ بهمن آغاز خواهد شد و تا ظهر شنبه ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: منطقه اثر این سامانه که آبگرفتگی معابر، رواناب و سیلاب‌های محلی، احتمالاً طغیان برخی رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، کاهش میدان دید، اختلال در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به دنبال خواهد داشت کل استان کرمانشاه خواهد بود.

زورآوند پاکسازی کانال‌ها و آبراهه‌ها، پرهیز از کوهنوردی و قرار گرفتن در مناطق مرتفع، محافظت تجهیزات برقی در برابر رعدوبرق، آمادگی دستگاه‌های اجرایی، احتیاط در رانندگی، اجتناب از ترددهای غیرضروری را به شهروندان توصیه کرد.