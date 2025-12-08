به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته مدیریت سیلاب صبح دوشنبه، به ریاست بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و با حضور معاونین بهره‌برداری، مالی و پشتیبانی، مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب، سرپرست مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و مدیران ستادی در سالن جلسات این شرکت تشکیل شد.

در این نشست، آخرین داده‌های مربوط به بارش‌های استان به‌ویژه بارش‌های نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت بارش‌ها با مدت مشابه سال گذشته و میانگین بلندمدت مقایسه شد. همچنین وضعیت ورودی، خروجی و حجم ذخیره سدهای مخزنی استان ارزیابی و بر ضرورت آمادگی کامل برای مدیریت سیلاب احتمالی تأکید شد.

در ادامه، دفتر مطالعات پایه منابع آب گزارشی از پیش‌بینی بارش و رواناب برای چند روز آینده ارائه داد و رودخانه‌هایی که احتمال بیشترین تولید رواناب را دارند، تحلیل شدند.

بهرام درویشی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه با اشاره به تداوم بارندگی‌ها در روزهای پیش‌رو گفت: با توجه به بارش‌های نیمه دوم آذرماه و پیش‌بینی تشدید بارش‌ها در سطح استان، ضروری است تمامی واحدهای مرتبط در آماده‌باش کامل برای عبور ایمن سیلاب احتمالی باشند.

وی از هم‌استانی‌ها نیز خواست تا از هرگونه تردد غیر ضرور در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

درویشی در پایان تأکید کرد: تمام بخش‌های مرتبط، به‌ویژه اعضای مدیریت بحران شرکت، باید هم‌زمان با وقوع سیلاب در وضعیت هشدار قرار گیرند.