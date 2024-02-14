به گزارش خبرنگار مهر، طه سمیعی پیش از ظهر چهارشنبه در بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار در روزهای پایانی سال، جشنواره عید تا عید در استان برگزار میشود.
وی افزود: بر این اساس نظارت و بازرسی بر بازار نیز تشدید میشود تا از تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و غیره در بازار جلوگیری شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان به زمان برگزاری نمایشگاه پایانی سال پرداخت و گفت: زمان برگزاری نمایشگاه پایانی سال ۱۹ تا ۲۸ اسفند ماه است.
سمیعی تصریح کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته ۵۶۰ غرفه در استان و ۱۹۰ جشنواره فروش فوقالعاده در واحدهای صنفی و فروشگاههای زنجیرهای برگزار میشود.
وی افزود: همچنین در این ایام نظارت و بازرسی بر بازار در راستای رفاه شهروندان به صورت شبانهروزی انجام میشود.
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