به گزارش خبرنگار مهر، طه سمیعی پیش از ظهر چهارشنبه در بیست و سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کردستان اظهار کرد: به منظور تنظیم بازار در روزهای پایانی سال، جشنواره عید تا عید در استان برگزار می‌شود.

وی افزود: بر این اساس نظارت و بازرسی بر بازار نیز تشدید می‌شود تا از تخلفات گرانفروشی، کم فروشی و غیره در بازار جلوگیری شود.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان به زمان برگزاری نمایشگاه پایانی سال پرداخت و گفت: زمان برگزاری نمایشگاه پایانی سال ۱۹ تا ۲۸ اسفند ماه است.

سمیعی تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ۵۶۰ غرفه در استان و ۱۹۰ جشنواره فروش فوق‌العاده در واحدهای صنفی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای برگزار می‌شود.

وی افزود: همچنین در این ایام نظارت و بازرسی بر بازار در راستای رفاه شهروندان به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.