اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری در حوزه تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد قیومی فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران عصر چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در جلسه هیأت اجرایی مجلس خبرگان رهبری استان تهران با دستور کار بررسی اسامی مستعار داوطلبین مجلس خبرگان رهبری، اظهار داشت: اسامی و مشخصات نامزدهای حوزه انتخاباتی استان تهران که شورای نگهبان صلاحیت ایشان را جهت ششمین دوره انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری تأیید نموده است، به شرح زیر اعلام می‌شود:

۱ - آقای عبدالجواد ابراهیمی فر فرزند علی اکبر مشهور به ابراهیمی کد نامزد ۱۲۳

۲ - آقای محسن اسماعیلی فرزند عزیزالله کد نامزد ١٢٦

۳ - آقای علیرضا اعرافی فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۱۲۷

۴ - آقای مهدی برزگر فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۳۹

ه - آقای مصطفی پورمحمدی فرزند حسین کد نامزد ١٤٣

٦ - آقای حمید حوالی شهریاری فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۵۸

۷- آقای احمد خوانساری فرزند ابوالفضل کد نامزد ١٦٤

۸ - آقای احمد دانش زاده مؤمن فرزند محمد مشهور به مؤمن کد نامزد ١٦٧

۹ - آقای قربانعلی دری نجف آبادی فرزند اسداله کد نامزد ١٦٨

۱۰ - آقای علی رازینی فرزند محمود آقا کد نامزد ١٦٩

۱۱ - آقای محمود رجبی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۱

۱۲ - آقای علی رحمانی فرد فرزند محمد مشهور به رحمانی سبزواری کد نامزد ۱۷۳

۱۳ - آقای حسینعلی سعدی فرزند محمد سعید کد نامزد ۱۸۱

١٤ - آقای هادی صادقی فرزند نصرت اله کد نامزد ١٨٥

١٥ - آقای غلامعلی صفایی فرزند علی مشهور به صفایی بوشهری کد نامزد ۱۸۷

١٦ - آقای سعید صلح میرزایی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۹۱

۱۷ - آقای علی قریب دوست فرزند اسداله کد نامزد ۲۱۸

۱۸ - آقای محسن قمی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۹

۱۹ - آقای سیدصادق محمدی فرزند سیدحسین علی کد نامزد ٢٤٧

۲۰ - آقای محمود محمدی عراقی فرزند جعفر بهاالدین کد نامزد ٢٤٩



۲۱- آقای غلامرضا مصباحی مقدم فرزند اسمعیل مشهور به مقدم - مصباحی - مصباح کد نامزد ٢٥٧

۲۲- آقای محمدعلی موحدی فرزند حاج شیخ عباس کد نامزد ۲۶۱

۲۳ - آقای سید محمد علی موسوی فرزند سید محمد مشهور به موسوی جزایری - جزایری کد نامزد ٢٦٢

٢٤ - آقای علی مؤمن پور فرزند عباس مشهور به مؤمن کد نامزد ۲۳۸

۲۵ - آقای محمدرضا ناصری کوچه بیوک فرزند محمد کد نامزد ٢٦٧

٢٦ - آقای غلامعلی نعیم آبادی فرزند قدرت اله کد نامزد ٢٦٨

فرماندار مرکز حوزه انتخابیه تهران، اضافه کرد، تبلیغات انتخاباتی مجلس خبرگان رهبری از روز چهارشنبه مورخ ۱٤۰۲/۱۱/۲۵ آغاز و تا ٢٤ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.

گفتنی است؛ آگهی مربوط به اسامی و مشخصات نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس خبرگان رهبری در وب سایت فرمانداری تهران به آدرس: https://tehran.ostan-th.ir بارگذاری شده و قابل مشاهده است.