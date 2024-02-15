برادران مسیح و آرش در سالن میلاد نمایشگاه به روی صحنه رفتند

کنسرت برادران مسیح و آرش در سالن نمایشگاه میلاد با استقبال پر شور مخاطبان سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر همراه شد.