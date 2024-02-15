دریافت 13 MB کد مطلب 6025359 https://mehrnews.com/x34dxx ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱ کد مطلب 6025359 فیلم هنر فیلم هنر ۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۰۱ برادران مسیح و آرش در سالن میلاد نمایشگاه به روی صحنه رفتند کنسرت برادران مسیح و آرش در سالن نمایشگاه میلاد با استقبال پر شور مخاطبان سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر همراه شد. کپی شد مطالب مرتبط جنجال افخمی؛ از بردن سیمرغ تا اجرا درباره «هک»/ آنتن رونق میگیرد؟ نکوداشت ۲ استاد موسیقی در روز پنجم/ بیننده یک کنسرت ویژه باشید دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات برگزار می شود در بزرگداشت نابغه سنتورنوازی چه گذشت؟/ او یک پدیده نادر است! امام حسین (ع) نزدیکترین راه برای نجات و تحول انسان است تماشای یک کنسرت پاپ کلاسیک تمیز/ این هنرمندان دنیا را فتح میکنند واقعیت بیتوجهی به موسیقی سنتی را بپذیریم/ تلاش برای به روزرسانی از عاشقانههای علی زندوکیلی تا اجراهای محترم سالن سوره اعلام جزییات آیین اختتامیه جشنواره بین المللی موسیقی فجر خداحافظی با کنسرتهای جشنواره بین المللی موسیقی فجر هدیه فراموش شده ارکستر ۲۵ ساله/ لطفا «چکاوک» را نقد کنید «موسیقی فجر ۳۹» به ایستگاه پایانی رسید/ معرفی برگزیدگان «باربد» برچسبها موسیقی ایرانی کنسرت موسیقی سی و نهمین جشنواره موسیقی فجر جشنواره موسیقی فجر موسیقی فجر 39 در آینه مهر
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