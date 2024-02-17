به گزارش خبرنگار مهر، کنسرت های سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شامگاه شنبه بیست و هشتم بهمن ماه همزمان با برگزاری مراسم اختتامیه این رویداد در تالار وحدت تهران با برگزاری اجرای زنده ۲ خواننده موسیقی پاپ به پایان می رسد.

آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، شنبه (۲۸ بهمن ماه) از ساعت ۱۹ در تالار وحدت و با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسؤولان فرهنگی و هنری، هنرمندان، اصحاب رسانه و علاقه‌مندان برگزار خواهد شد.

بزرگداشت فضل‌الله توکل آهنگساز و نوازنده سنتور، بزرگداشت درویش‌رضا منظمی آهنگساز، نوازنده و مدرس ساز کمانچه و ویلن، بزرگداشت همایون رحیمیان موسیقی‌دان، نوازنده و رهبر ارکستر، معرفی برگزیدگان بخش رقابتی (جایزه باربد)، معرفی برگزیدگان جایزه ترانه، معرفی برگزیدگان جایزه موسیقی و رسانه و اعلام برگزیده مردمی بخش سرود از دیگر برنامه های آیین پایانی این دوره از جشنواره است.

براساس برنامه اعلام شده از سوی ستاد برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برنامه اجراهای امروز به ترتیب زیر اعلام شده است:

تالار وحدت

مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

ساعت ۱۹: کنسرت آصف آریا (بخش موسیقی پاپ)

ساعت ۲۲: کنسرت امیر عظیمی (بخش موسیقی پاپ)

فرهنگسرای بهمن

ساعت ۱۹ و ۲۲: کنسرت علی یاسینی (بخش موسیقی پاپ)

سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن، امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و استان‌های دیگر برگزار شد.

جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه، بخش سرود و نشست‌های پژوهشی برنامه‌های دیگر این دوره از جشنواره بود.