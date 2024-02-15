دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از همراه اول، مأموریت اصلی این جشنواره کمک به شکلگیری و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعت ICT کشور بوده و در این مسیر با استفاده از ظرفیت شرکت های فعال و توانمند این حوزه در جهت رفع نیازهای فناورانه این زیست بوم حرکت میکند.
طرحهای برگزیده این جشنواره مشمول جوایز نقدی و سرمایهگذاری تا سقف ۷۰ میلیارد تومان و جوایز غیرنقدی نظیر امکان همکاری با بزرگترین شرکتهای صنعت ارتباطات، تضمین خرید، راهبری صنعتی و تخصصی خواهند شد.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ به نشانی https://mci.ir/web/rd/idea-to-product مراجعه کنند.
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