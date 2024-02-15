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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۴:۲۳

دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات برگزار می شود

دومین جشنواره ایده تا محصول صنعت ارتباطات برگزار می شود

جشنواره (ایده تا محصول صنعت ارتباطات) با حمایت ویژه همراه اول و با رویکرد نوآوری باز به‌صورت سالانه در سطح ملی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از همراه اول، مأموریت اصلی این جشنواره کمک به شکل‌گیری و تقویت زیست بوم نوآوری در صنعت ICT کشور بوده و در این مسیر با استفاده از ظرفیت‌ شرکت های فعال و توانمند این حوزه در جهت رفع نیازهای فناورانه این زیست‌ بوم حرکت می‌کند.

طرح‌های برگزیده این جشنواره مشمول جوایز نقدی و سرمایه‌گذاری تا سقف ۷۰ میلیارد تومان و جوایز غیرنقدی نظیر امکان همکاری با بزرگترین شرکت‌های صنعت ارتباطات، تضمین خرید، راهبری صنعتی و تخصصی خواهند شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال طرح تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ به نشانی https://mci.ir/web/rd/idea-to-product مراجعه کنند.

کد مطلب 6025239

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