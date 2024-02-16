به گزارش خبرنگار مهر، تالار رودکی تهران شامگاه روز پنجشنبه بیست و ششم بهمن ماه و در چهارمین روز از برگزاری سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر، میزبان مخاطبان موسیقی با برگزاری کنسرت «ارکستر غفاری» به رهبری امین غفاری از نوازندگان شناخته شده عرصه ویولن نوازی بود.

در این کنسرت که با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده بود، قطعاتی از مهم‌ترین ملودی‌های معروف حوزه موسیقی کلاسیک، موسیقی «پاپ کلاسیک» و موسیقی سریال های پرطرفدار توسط ۵۰ نفر از نوازندگان کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

امین غفاری در این کنسرت تلاش کرده بود به واسطه حضور هنرجویانی که تحت نظر او به فراگیری موسیقی مشغول هستند، قطعات پرطرفداری را به شیوه تک نوازی ویولن با ارکستر، تک نوازی پیانو با ارکستر و تک نوازی سازها با ارکستر برای علاقه مندان اجرا کند. مسیری که در برخی موارد برای نوازندگان کم سن و سال، نواختن چنین ملودی هایی بسیار دشوار است اما آنها نشان دادند که به دلیل استمرار تمرین ها می توانند در قالب یک ارکستر کودک و نوجوان که فقط تعداد کمی هنرمند بزرگسال آنها را همراهی می کنند، حرف های زیادی برای گفتن داشته باشند. شرایطی که در این دوره از جشنواره به نظر می آید جزو سیاست های اصلی برگزارکنندگان برای توجه به هنرمندان گروه سنی کودک و نوجوان باشد.

به گفته این هنرمند بین المللی عرصه ویولن نوازی، اصلی ترین هدفی که برای برگزاری این کنسرت مدنظر بود، انتقال پیامی به همه دنیاست که هنرمندان کودک و نوجوان ایرانی می توانند آینده درخشانی را برای سرزمین ایران رقم بزنند و با این درخشش تمام قله های موفقیت دنیا را فتح کنند. شرایطی که امیدواریم به زودی و در کنسرت های پیش رو نیز استمرار داشته باشد.

علیرضا دری نوازنده درام، حمیدرضا دری نوازنده گیتار، محمدصادق فرزانه نوازنده گیتار بیس، احمدرضا شربتی، آرینا هاشم لو نوازندگان ویولن، الشن نمازیان بهار برج علیا نوازنده پیانو، النا فریوسفی، الهه زارع، الینا شجراتی، امیرعلی سرخانی، ایلیا فریوسفی، باران چهرازی، تارا بهرامی، درسا رهبری، دریا روحی، دلسا افشاری زاده ارومیه، رادین جعفری، فاطمه خلج اسعدی، فرشاد عبدالملکی، مانی مشیرغفاری، مهیار خانمحمدی، زهرا سادات خالصی، آراد سلاجقه، الینا بختیاری نوازندگان ویولن، امیرارسلان خداویرن نوازند پیانو، رزا محسنی، رضا خرمی، زهرا مرادی، زهرا نجفی دوست، حسن اکبریان، فرشاد شیرانی، میلاد پرویزی نوازندگان ویولن، سارینا کرمی نوازنده پیانو، شایلان کریمیان، شمیم سادات حسینی، صبا غلامی، علی خطیبی، فاطمه باغبان، مبین عزتی کامکار، مهراد پیری زاده، مهسا تیموری، نسرین نصیرزاده، نیما قاسمی گورتی نوازندگان ویولن، پریناز سعیدی، ابراهیم قائدی نوازنده ویلنسل، عادل اصغرزاده نوازنده کنترباس، آریان زمانی علویجه، محمدرضا ترابیان نوازنده ویولا اعضای این ارکستر را تشکیل می دادند.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی، همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر در حال برگزاری است.