«موسیقی فجر ۳۹» به ایستگاه پایانی رسید/ معرفی برگزیدگان «باربد»

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شامگاه روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به میزبانی تالار وحدت برگزار شد. در این مراسم هنرمندان برگزیده جایزه باربد، جایزه ترانه، جایزه موسیقی و رسانه و جایزه مردمی سرود معرفی شدند.

سیدمحمد هاشمی قایم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، محمد اله‌یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی، کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی، شاهین فرهت، هوشنگ جاوید، سیدمحمود اسلامی، داود گنجه‌ای، نادر مشایخی، فاضل جمشیدی از جمله مهمانانی بودند که در مراسم اختتامیه حضور داشتند.

در ابتدای این برنامه پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سرود ملی جمهوری اسلامی توسط ارکستر سمفونیک تهران به رهبری مازیار ظهیرالدینی اجرا شد. پس از اجرای این قطعه نیز، بخشی از ملودی فیلم سینمای «الرساله» (محمد رسول الله (ص)» پیش روی مخاطبان قرار گرفت. پخش تیزری از اجراهای سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بخش دیگری از برنامه بود.

محمدرضا شهیدی‌فر اجرای مراسم اختتامیه را برعهده داشت.

برگزیدگان بخش ترانه

در ادامه برنامه نوبت به معرفی برگزیدگان بخش ترانه سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با داوری ناصر فیص، حامد عسکری و محمود حبیبی رسید.

براساس آرای نهایی هیات داوران اسامی برگزیدگان به ترتیب زیر اعلام شد:

برگزیده: محمدمهدی سیار، احمد امیر خلیلی.

پس از اهدای جوایز بخش ترانه پیام تصویری مدیران برگزاری سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر متشکل از محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرحسین سمیعی مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و رضا مهدوی دبیر سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

پس از اجرای یک قطعه موسیقایی با هنرمندی وحید اسداللهی از هنرمندان شناخته شده موسیقی آذربایجان برگزیدگان جایزه موسیقی و رسانه معرفی شدند.

معرفی برگزیدگان بخش موسیقی و رسانه

هیات داوران این بخش متشکل از حسین دی پیر، فربود شکوهی و سیدعلیرضا میرعلی نقی نفرات برتر را به ترتیب زیر انتخاب کردند:

بخش موسیقی (دانش و فن)

مطبوعات:

ندا سیجانی/ روزنامه ایران/ گزارش/ خوشحالی زودگذر هنرمند خانه به دوش

سارا حیدر نژاد/ روزنامه همدلی/ گفت‌وگو/ برای موسیقی کشور از جان گذشتیم (با استاد شهرام ناظری)

رسانه های دیداری و شنیداری:

هانیه پیرامی/ رادیو خراسان جنوبی/ مستند آوای کار

خبرگزاری‌ها:

یاسر یگانه/ خبرگزاری تسنیم/ یادداشت/ بررسی راز ماندگاری محسن یگانه

علیرضا سعیدی/خبرگزاری مهر/ یادداشت/ موسیقی نواحی توان رقابت با پاپ را دارد (یادداشتی تحلیلی بر بایدها و نبایدهای توسعه موسیقی نواحی)

بخش نگاه ویژه: رویکردهای اجتماعی

مطبوعات:

نیره خادمی/ روزنامه پیام ما/ گزارش/ دایه دایه موسیقی حماسی لرستان را به همه شناساند

رسانه های دیداری و شنیداری:

رضا رادمهر/ رادیو خوزستان/ مستند/ دالالا

یلدا احتشامی/ رادیو فرهنگ/ مستند/ مستند معینی کرمانشاهی

خبرگزاری‌ها:

علیرضا سعیدی/ خبرگزاری مهر/ گزارش/ شنیدن تیراژی که سنگ قبر شد/ یادتان بخیر آقای اویسی عزیز

تقدیر ویژه: به دلیل استفاده مطلوب از داده های درست تاریخی/ نگاه دقیق و بی طرفانه/ بهره گیری از تکنیک های ممتاز در زیبایی شناسی تصویر/هیأت داوران برنامه «دورها آوایی ست...» را به طراحی و کارگردانی محمدسعید غلامی و سر دبیری و نویسندگی حسن صنوبری، شایسته تقدیر ویژه دانسته است.

سی‌ونهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به همت دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توسط انجمن موسیقی ایران با همکاری بنیاد رودکی به دبیری رضا مهدوی از ۲۳ تا ۲۸ بهمن، امسال در بخش‌های رقابتی (جایزه باربد) و غیررقابتی همزمان در تهران و ۱۴ استان دیگر برگزار شد.

تجلیل از سه هنرمند پیشکسوت

پس از اهدای جوایز جایزه موسیقی و رسانه نوبت به برگزاری آیین نکوداشت سه هنرمند پیشگام موسیقی کشورمان رسید.

در این بخش و در حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید محمد هاشمی قایم مقام وزیر، محمود اسلامی معاون توسعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امیرحسین سمیعی مدیر دفتر موسیقی، رضا مهدوی دبیر جشنواره، داود گنجه‌ای عصو هیات مدیره خانه موسیقی و محمد اله یاری مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی از فضل الله توکل نوازنده پیشکسوت موسیقی ایرانی، همایون رحیمیان آهنگساز و رهبر ارکستر، درویش رضا منظمی نوازنده قدردانی شد.

همچنین در این بخش نشان درجه یک هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت نمادین به سید جلال الدین محمدیان خواننده موسیقی ایرانی اهدا شد.

بخش بعدی مراسم به اهدای جایزه گوهر شاد اختصاص داشت.

جایزه هنری گوهرشاد به دنبال هویت بخشی به بانوان عفیفه ایرانی است؛ بانوانی که با نجابت و پشتکار خود الهام بخش اعتلای منزلت زنان در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی هستند. از این رو این جایزه به پاس تلاش ارزشمند در خلق موسیقی «تو خورشیدی میون خاک» که از پرداخت مناسبی در بازنمایی ارزش والای عفاف و حجاب زنان و مادران این سرزمین برخوردار است به سید محسن حسینی اهدا شد.

سالار عقیلی خواننده مطرح کشورمان هم پس از صحبت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعدادی از قطعات پرطرفدار خود را اجرا کرد.

معرفی برگزیدگان جایزه باربد

معرفی برگزیدگان جایزه باربد سی و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بخش دیگری از مراسم اختتامیه بود.

هیأت داوران جایزه باربد، رساله و پایان نامه‌ها، تک آهنگ‌ها و اجرای صحنه‌ای متشکل از ستاره بهشتی، نوشین پاسدار، هوشنگ جاوید، هادی منتظری، سپهر سعیدی، رضا مهدوی، نادر مشایخی، آنتون تنانوف، موریس ارنست بودند که برگزیدگان را به شرح زیر معرفی کردند:

آهنگسازی فرم سونات

مقام اول: علیرضا متوسلی داراب (رقص در سوگ)

رساله و پایان نامه‌های موسیقی/ رساله‌های دکتری

مقام اول: ۲ نفر: نکیسا هدایت زاده (تصحیح و تشرح رساله ناشناخته در موسیقی از دوره صفوی) و امیرحسین رمضانی (ساختار وجوه اجرایی و امکانات موسیقایی تعزیه در مقایسه با اپرا)

مقام سوم: پدرام جوادزاده (مقوله های فرهنگی تولید، توزیع و مصرف موسیقی ملی ایران)

رساله و پایان نامه‌های موسیقی/ پایان نامه‌های بین رشته‌ای

مقام اول: آریا برزن غیبی (بررسی کاربرد و کارکرد موسیقی در حیات فرهنگی اجتماعی زرتشتیان)

مقام دوم: محسن نورانی (ستاره سازی در بازار موسیقی پس از انقلاب اسلامی باتوجه به بت وارگی کالایی در موسیقی مردم پسند غرب)

مقام سوم: ۲ برنده: زهره طاهر (مطالعه تطبیقی تاثیر عوامل درون فردی و قصد بر رفتار مصرف کنندگان تولیدات انواع موسیقی مجاز و غیر مجاز) و مسعود نکوئی (طراحی مدل کسب و کار گردشگری موسیقی در استان کرمان)

رساله‌ها و پایان نامه‌ها/ پایان نامه‌های موسیقی

مقام اول: آرین هاشمی (تجزیه و تحلیل ساختار ملودی در چهارمضراب های سه گاه و چهارگاه از فرامرز پایور، بیست قطعه پرویز مشکاتیان و موج نو از پشنگ کامکار)

مقام دوم: فرید اسماعیلی ابهری (بررسی ساختار مدال، ارکستراسیون و ارتباط با درام در موسیقی سریال سربداران اثر استاد فرهاد فخرالدینی)

کتاب موسیقی

مقام اول: امیر شهابی (اصول بداهه نوازی موسیقی جز)

مقام دوم: رضا دیوسالار (موسیقی غرب مازندران)

تک آهنگ‌ها

بخش نواحی و دستگاهی:

مقام اول: میلاد عرفان پور و سید عماد توحیدی (قلب وطن)

مقام دوم: حجت شیروی (لنج)

مقام سوم: ۲ برنده: محمد حشمتی (غیرت عشق) و میلاد عرفان پور (گریه های بی اختیار)

بخش پاپ:

مقام اول: مصطفی راغب (حال نامعلوم)

آلبوم‌ها

اجرای موسیقی نواحی: دیپلم افتخار: شاهرخ پناهی فرد (سولدوز)

باربد بهترین اثر از نگاه ویژه پژوهش: خدایار خدا دوست (قاوال مکتبی)

آهنگسازی کلاسیک غربی: دیپلم افتخار: محمد امین همایی (کوارتت زهی)

اجرای موسیقی دستگاهی بی کلام: دیپلم افتخار ۲ برنده: آرشام خرسندپور (گوش کن)/ مصطفی مومنیان (رقص دیوانه)

باربد بهترین اثر از نگاه پژوهش: زمان خیری (۲۸ رنگ برای نی)

آهنگسازی موسیقی دستگاهی

دیپلم افتخار: نیما زاهدی (قاب خیال)

باربد بهترین آهنگسازی موسیقی دستگاهی: سعید هنرمند (گمشده دل)

خوانندگی موسیقی دستگاهی

دیپلم افتخار: ۲ برنده: مجتبی عسگری (گمشده دل و هزار آوا) و حسین علیشاپور (فصل باران)

باربد بهترین خوانندگی موسیقی دستگاهی: هادی فیض آبادی (قاب خیال)

جایزه ویژه اجرای صحنه‌ای

باربد بهترین اجرای صحنه‌ای: مهدی محمدنژاد (سرپرست گروه هفت و هشت)

گروه برتر بخش سرود

گروه سرود نوای مهر از استان چهارمحال بختیاری: امید بابامیر ساطحی

در بخش پایانی مراسم اختتامیه سی و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر مصطفی راغب قطعاتی را اجرا کرد.