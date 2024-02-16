به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، پل شریدر وقتی داشت فیلمنامه «اوه کانادا» با بازی ریچارد گِر و جیکوب الوردی را مینوشت، شبح مرگ را در اطرافش حس میکرد.
فیلم جدید این فیلمساز که در بازار فیلم اروپا به فروش میرسد، درباره آخرین روزهای زندگی مستندساز لئونارد فایف است. این فیلم با اقتباس از رمان راسل بنکس به نام «گذشته» ساخته شده است. شریدر از زمانی که سال ۱۹۸۹ کارگردانی اقتباسی از رمان تحسین شده بنکس را برعهده داشت، دوست قدیمی وی بود.
شریدر میگوید: ما تقریباً تا آخر با هم مکاتبه داشتیم. وضع سلامتی من هم بد بود. او به کرونا مبتلا شد و مشکلات تنفسی بعدی را تحمل کرد که منجر به بستری شدنش در بیمارستان شد. [این رماننویس ژانویه ۲۰۲۳ درگذشت.]
این فیلمساز کهنهکار می افزاید: همه ما همان طور که لئونارد در فیلم انجام میدهد با مرگ سر و کار داشتیم و به جایی میرسیم که میپرسیم چند گلوله در اسلحه باقی مانده است؟
در رمان «گذشته» بنکس که سال ۲۰۲۱ منتشر شد، فایف یک آمریکایی مرموز است که در طول جنگ ویتنام به کانادا گریخت و با ساخت فیلمهای غیرداستانی به کار ادامه داد. شریدر میگوید: حالا وقتی فایف در حال مرگ است، متوجه میشود که تمام زندگیاش بر دروغ بنا شده و سعی میکند قبل از مرگ با خودش مقابله کند.
شریدر در سالهای اخیر سهگانهای از فیلمهایی را با تمرکز بر مردانی که با خود میجنگند، ساخته که شامل بازیهای کم دیالوگ و در عین حال انفجاری توسط بازیگرانی در رده سنی خاص بوده است؛ ایتن هاوک در «اولین اصلاحشده» محصول ۲۰۱۷، اسکار آیزاک در «شمارشگر کارت» در سال ۲۰۲۱ و جوئل ادگرتون در «استاد باغبان» در سال ۲۰۲۲. در هر سه فیلم، شریدر قصد دارد مردان میانسالی را در آستانه یک فروپاشی عصبی یا موفقیت نشان دهد.
در حالی که شریدر اصرار دارد که «اوه کانادا» قسمت چهارم این مجموعه نیست، به شوخی میگوید که به یک دست قدیمی نیاز داشت تا بتواند اجرای آرام اما شدیدی داشته باشد. او دوست دیرینهاش ریچارد گِر را برای بازی در نقش فایف انتخاب کرد. این ۲ پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از همکاری در «ژیگولوی آمریکایی» دوباره با هم کار میکنند.
«اوه کانادا» با یک مجموعه فلاش بک به دهه بیست سالگی فایف برمیگردد و شریدر میدانست برای باورپذیر ساختن فیلم، به بازیگری با شخصیتی به همان اندازه ساکت اما کاریزماتیک نیاز دارد و او را در الوردی پیدا کرد.
شریدر میگوید: جیکوب با مهارت زیادی نقش فایف جوانتر را بازی میکند. ما نمیتوانستیم بازیگر بهتری برای بازی در نقش ریچارد جوانتر پیدا کنیم.
در خلال و بلافاصله پس از فیلمبرداری «اوه کانادا» در پاییز ۲۰۲۳، الوردی در نقش الویس در «پریسیلا» ظاهر شد و بازیاش پس از آن در «سالتبرن» به یک موفقیت تبدیل شد.
در حالی که «اوه کانادا» ممکن است پایان خوشی نداشته باشد، اما وضع خود شریدر در حال حاضر خوب است. وضعیت سلامتی او از زمستان گذشته که در حال اتمام فیلمنامه بود، به طرز چشمگیری بهبود یافته و میگوید: حالا فیلمم را درباره رویارویی با مرگ ساختهام و آماده هستم تا به چیزهای دیگر بپردازم.
