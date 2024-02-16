به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دونالد ترامپ، رییس جمهور سابق آمریکا در ادامه انتقادهای تند و تیز از هزینههای سرسامآور واشنگتن برای کییف، گفت که کشورهای ناتو بابت این همه هزینهای که آمریکا برای اوکراین میکند، به آمریکا و حماقتش میخندند.
ترامپ گفت: کشورهای ناتو باید سهمشان را بدهند. باید این کار را کنند. آمریکا ۲ میلیارد دلار هزینه کرده است و آنها فقط ۲۵ میلیارد دلار!
سیاستمداران محافظهکار و کارشناسان در آمریکا هزینههای دولت جو بایدن، رییس جمهور آمریکا برای اوکراین را ۲ میلیارد دلار تخمین زدهاند اما براساس دادههای دولتی این رقم ۱۱۳ میلیارد دلار برآورد شده است.
با این حال، بایدن برای تصویب کمک خارجی ۹۵ میلیارد دلار که بیش از ۶ میلیارد دلار کمک اضافی به اوکراین را نیز شامل میشود، به کنگره آمریکا فشار آورده است. هرچند جمهوریخواهان مجلس نمایندگان تصویب آن را به اعمال تدابیر سختگیرانهتر و همچنین هزینهکرد بیشتر برای تامین امنیت مرز جنوبی آمریکا منوط کردهاند.
ترامپ که نامزد پیشتاز حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر آمریکا محسوب میشود، در هفتههای اخیر لحن و موضع خود در قبال اوکراین را تعدیل کرده است. البته او در برههای گفت که او از کمک آمریکا به اوکراین به عنوان اهرم فشار بر کییف برای سوق دادن این کشور به سمت توافق صلح با مسکو استفاده خواهد کرد و در ادامه نیز از کشورهای عضو ناتو خواست تا سهمشان را افزایش دهند. او پیشتر نیز پیشنهاد داده بود که بهجای کمک بلاعوض، به اوکراین وام پرداخت شود.
