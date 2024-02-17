ترامپ: حکم دادگاه نیویورک ساختگی و سیاسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دونالد ترامپ، رییسجمهور سابق آمریکا تصمیم اخیر دادگاه ا یالت نیویورک درباره تقلب در ارزیابی داراییهای او را ساختگی و با هدف دخالت در انتخابات خواند.
وی دراینباره گفت: یک قاضی متقلب در ایالت نیویورک که با یک دادستان کل فاسد کار میکند، ۳۵۵ میلیون دلار جریمه کرد فقط به خاطر اینکه یک شرکت بزرگ تاسیس کردهام.
ترامپ با بیان اینکه «قصد دارد درخواست تجدیدنظر کند» تاکید کرد که این تصمیم دادگاه ایالتی نیویورک نمونه دیگری از تلاش دموکراتها برای متوقف کردن اوست اما موفق نخواهند شد.
رییسجمهور سابق آمریکا و نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاستجمهوری آتی آمریکا دیروز جمعه در پرونده فساد به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار و محرومیت از داشتن کسبوکار در ایالت نیویورک به مدت ۳ سال محکوم شد.
قاضی دادگاه ایالتی نیویورک دونالد ترامپ و بنگاه تجاری او را به علت سندسازی و ارائه اطلاعات نادرست درباره ارزش واقعی داراییها و سرمایه این شرکت، به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار محکوم کرده است. بر اساس تصمیم دادگاه، ترامپ باید بیش از ۳۵۰ میلیون دلار بپردازد و او به مدت ۳ سال از تصدی پستهای مدیریتی در شرکتهای دولتی منع شده است.
قاضی یکی از دادگاههای نیویورک که شکایت دادستانی این شهر از دونالد ترامپ به اتهام «کلاهبرداری» ناشی از «اغراق در اعلام دارایی» را بررسی کرد، رئیسجمهور سابق آمریکا را به پرداخت جریمهای بیش از ۳۵۴ میلیون دلار محکوم کرد.
دادستانی نیویورک در این پرونده کیفری مدنی رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم کرده بود که با هدف دریافت وامهای بانکی و خدمات بیمه ترجیحی، در ارزش مستغلات خود اغراق و بهای واقعی آنها را جعل کرده است.
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