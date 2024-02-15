پوتین: متأسفیم که چرا عملیات ویژه در اوکراین را زودتر شروع نکردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «روسیه -۱» با انتقاد از بدعهدی مقامات اوکراین در پایبندی به «توافق مینسک» تأکید کرد که روسیه متأسف است که عملیات نظامی در اوکراین را دیر شروع کرد.
وی در این باره گفت: علت آغاز درگیری، امتناع کامل مقامات اوکراینی از اجرای توافقات مینسک بود. برای تنها چیزی که میتوانیم پشیمان شویم این است که اقدامات فعال خود را در اوکراین زودتر شروع نکردیم، چون معتقد بودیم که با افراد شایسته سروکار داریم.
پیش از این نیز مقامات ارشد اروپا اذعان کردند که هدف از توافق مینسک نه برقراری آتشبس در شرق اوکراین که خرید زمان برای مسلحکردن ارتش اوکراین بود.
آنگلا مرکل، صدر اعظم سابق آلمان اسفند پارسال در جریان یک تلفن ساختگی با رئیس جمهور سابق اوکراین ماهیت اصلی توافق مینسک و هدف غرب ازآن را فاش کرده است. «آنگلا مرکل» صدراعظم سابق آلمان، در یک گفتگوی تلفنی با «ووان» و «لکسوس» د و طنزپرداز معروف روسی در مورد ماهیت توافقنامه صلح مینسک اعترافات شفافی را مطرح کرد.
صدر اعظم سابق آلمان که ظاهراً تصور میکرد با «پترو پوروشنکو» رئیس جمهور سابق اوکراین در حال صحبت است، تاکید میکند که این توافق مینسک بود که اساساً به اوکراین کمک کرد تا برای رخدادهای سال ۲۰۲۲ (جنگ با روسیه) بهتر آماده شود.
مرکل در این باره اینگونه استدلال میکند که این توافق به اوکراین این فرصت را داد تا در فاصله سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ توانمندیهای خود را تقویت کند. در نتیجه به باور مرکل اساساً توافق مینسک کی یف را نه تنها برای مقابله با روسیه، بلکه برای جلب حمایت غرب نیز آماده کرد.
پیش از این نیز ووان و لکسوس، دو تن از کمدینهای روس که با برقراری تماسهای تلفنی قلابی و باورپذیر با افراد برجسته شناخته میشوند، با اسپر، وزیر دفاع آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، تماس گرفته و او را متقاعد میکنند که در حال حرف زدن با پترو پوروشنکو، رئیس جمهور پیشین اوکراین است.
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