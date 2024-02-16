به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اعلام کرد که برلین بسته کمک نظامی دیگری به ارزش حدود ۱.۱ میلیارد یورو در اختیار کی‌یف قرار خواهد داد.

شولتز در نشست مطبوعاتی مشترک با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت: امروز ما بسته کمک نظامی دیگری به اوکراین تخصیص می‌دهیم. این بسته ۳۶ دستگاه تانک یا به عبارت دقیق‌تر توپخانه خودکششی هویتزر و همچنین ۱۲۰ هزار عراده توپ، دو سامانه پدافندی جدید و موشک‌های «آیریس-تی» را شامل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برلین لز حیث میزان کمک نظامی به کی‌یف در رده دوم قرار دارد، افزود: این بودجه در راستای حمایت از اوکراین و عمل به تعهدات آتی آلمان که معادل تقریباً ۲۸ میلیارد یورو است، تخصیص یافته است.

صدراعظم آلمان همچنین گفت که امضای توافق دوجانبه امنیتی بین برلین و کی‌یف که امروز به امضا رسید، گامی تاریخی بود و بیانگر این است که آلمان تا «هر زمان که نیاز باشد» از اوکراین حمایت خواهد کرد.

آلمان از بسته جدید کمک نظامی به اوکراین و همچنین توافق امنیتی با کی‌یف چند روز پس از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا درباره ناتو رونمایی کرده است. ترامپ گفته بود که اگر کشورهای عضو ناتو تعهدات مالی‌شان را برآورده نکنند، آنگاه در صورت حمله احتمالی روسیه، واشنگتن از آنها دفاع نخواهد کرد. اظهاراتی که نامزد پیشتاز حزب جمهوری‌خواه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر این کشور به زبان آورد، واکنش همراه با هراس اعضای ناتو را به همراه داشته است!