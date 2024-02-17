۱۰ ستاره آینده دار آسیا مشخص شدند/ سهم «صفر» برای فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار اسامی ۱۰ بازیکن جوان حاضر در جام ملتهای ۲۰۲۳ آسیا از آنها به عنوان پدیدههای فوتبال در قاره کهن نام برد که در آیندهای نزدیک خیلی بیشتر از گذشته از آنها یاد خواهد شد.
AFC در حالی اسامی بازیکنان زیر را منتشر کرد که تیم ملی ایران که در نیمه نهایی از دور رقابتهای جام ملتهای آسیا کنار گذاشته شد هیچ سهمی در بین ۱۰ پدیده فوتبال آسیا ندارد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا بازیکنان زیر را انتخاب کرده است که از کاربران خود نیز خواسته تا به بهترین آنها رأی دهد.
عباسبیک فیض الله اف (ازبکستان)، علی جاسم (عراق)، لی کانگ این (کره جنوبی)،علی الوان (اردن)،تاکفوسا کوبو (ژاپن)، جردن باس (استرالیا)، عبدالله ردیف (عربستان سعودی)، مارسلینو فردینان (اندونزی)، سلطان عادل (امارات متحده عربی)، عارف ایمن (مالزی).
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