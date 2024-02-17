رقابت ۶۲۷ هزار داوطلب کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در ۴ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی صدر در نشست هماهنگی نمایندگان تام‌الاختیار و مسؤولان حفاظت، در تشریح فرایند برگزاری آزمون‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ گفت: در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته بیش از ۴۷۶ هزار داوطلب در صبح و بعداز ظهر روز جمعه ۴ اسفند ماه سال جاری با هم به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ با بیش از ۱۵۱ هزار داوطلب صرفاً در بعدازظهر جمعه ۴ اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

صدر افزود: با توجه به برنامه ریزی و هماهنگی‌های به عمل آمده، آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی با تلاش و همدلی عوامل اجرایی و حفاظتی آزمون در سراسر کشور به خوبی و در سلامت کامل برگزار خواهد شد.

معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور از تمامی عوامل اجرایی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در شهرستان‌ها، سازمان‌ها، نهادهای نظارتی، و اجرایی مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت راه و شهرسازی، قوه قضائیه، نهادهای امنیتی، نیروی‌های انتظامی، دانشگاه‌ها، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، سازمان اورژانس کشور که در برگزاری آزمون‌ها همگام و همراه هستند تشکر و قدردانی کرد و گفت: با همکاری همگی عوامل در سراسر کشور شاهد برگزاری آزمون‌هایی با سلامت و امنیت مطلوب خواهیم بود.

در ادامه این نشست محمود عزیزی رئیس مرکز اجرای آزمون‌ها با تاکید بر انتشار کارت شرکت در این آزمون‌ها از روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد که علاوه بر کدرشته امتحانی اصلی متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم نیز بوده‌اند باید کارت شرکت در آزمون رشته امتحانی دوم خود را نیز دریافت و پرینت نمایند و زمان برگزاری آزمون رشته‌های شناور کارشناسی ارشد بعدازظهر روز جمعه ۴ اسفند ماه است.

عزیزی خاطر نشان کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در ۱۵۴ شهر، ۳۶۱ حوزه اصلی و ۱۳۴۰ حوزه فرعی و آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.