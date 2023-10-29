به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از امروز یکشنبه ۷ آبان با دریافت دفترچه راهنمای آزمون، در صورت واجد شرایط بودن در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ تا شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود و داوطلبان در صورتی که واجد شرایط هستند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (یک رشته اصلی و یک رشته شناور) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ حاوی شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

از جمله تغییرات آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ می‌توان به تغییر زمان ثبت نام اشاره کرد.

پیش از این قرار بود ثبت نام آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ از ۲۳ مهرماه آغاز شود و تا ۲۹ مهرماه ادامه داشته باشد که پس از اعلام سازمان سنجش، این زمان به ۷ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ تغییر کرد.

از دیگر تغییرات این دوره از آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ می‌توان به برگزاری آزمون در یک روز اشاره کرد.

پیش از این دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در حاشیه بازدید از حوزه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲، از تغییرات در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ خبر داده بود.

وی یادآور شده بود: به سمت تجمیع آزمون‌ها پیش می‌رویم و آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ در اسفندماه تنها در یک روز برگزار می‌شود. همچنین تعداد سوالات کاهش می‌یابد به این ترتیب زمان برگزاری آزمون کم می‌شود. تلاش می‌کنیم زمان آزمون کارشناسی ارشد به استاندارد ۳ ساعت تا ۳ ساعت و نیم کاهش یابد.

به این ترتیب آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ صبح و عصر جمعه ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. پیش از این بخش‌هایی از آزمون در صبح و عصر پنجشنبه و بخش‌هایی دیگر از آن در صبح جمعه زمان آزمون برگزار می‌شد.

هزینه ثبت نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳

هزینه شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) است که داوطلبان باید با خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به این مبلغ از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان مبلغ یک صد هزار ریال (۱۰ هزار تومان) است.

همچنین متقاضیانی که علاوه بر رشته انتخابی یا امتحانی اصلی (رشته اول‌) علاقه‌مند به شرکت در رشته‌ امتحانی‌ شناور (رشته دوم) هستند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج کنند و برای رشته امتحانی دوم یک کارت اعتباری دیگر، به مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.

مراحلی که متقاضی باید برای ثبت‌نام اقدام کند:

مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org برای خرید کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱)

تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام

آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام

خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به مبالغ اعلام شده.

متقاضیان باید مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند.

در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک متقاضی در زمان قبولی در آزمون، بر اساس ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند ۳۶ تقاضانامه تعیین خواهد شد. لذا مقتضی است متقاضیان با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و درج کد مربوط به استان و شهر مورد نظر در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام کنند.

متقاضیان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای ثبت‌نام مراجعه کنند.

متقاضیان باید در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود، دقت کنند؛ لذا پس از پایان مهلت ثبت نام، در این خصوص به درخواست‌های متقاضیان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

متقاضیان پس از تکمیل تقاضانامه، دریافت شماره پرونده ۶ رقمی و کدپیگیری ۱۶ رقمی یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری کنند.

لزوم درج دقیق معدل و الصاق عکس در فرم ثبت نام آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳

هر ساله تعدادی از متقاضیان در درج معدل خود در زمان ثبت‌نام دقت لازم را بعمل نیاورده و پس از قبولی در دانشگاه به دلیل مغایرت معدل قبولی آنها لغو می‌شود.

متقاضیان باید در درج معدل خود دقت لازم را بعمل آورند و حتی اگر ثبت‌نام آنها توسط خودشان انجام نمی‌پذیرد با مشاهده پرینت تقاضانامه نسبت به کنترل دقیق موارد درج شده در آن اقدام کرده و در مراحل بعدی که امکان ویرایش اطلاعات (در زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و یا انتخاب رشته) برای آنها وجود دارد نسبت به اصلاح اطلاعات خود اقدام کنند.

متقاضیانی که در ارسال عکس اشتباه کنند به عنوان متخلف تلقی شده و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. این موضوع برای متقاضیانی که ثبت نام آنان از سوی دیگران یا کافی‌نت انجام می‌شود رخ می‌دهد. تاکید می‌شود که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی، متقاضی حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی خود دقت کند تا اشتباهاً عکس متقاضی دیگری به جای عکس داوطلب ارسال نشود.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.

همچنین عناوین رشته‌های امتحانی، گرایش‌ها و ضرایب دروس هر یک از مجموعه‌های امتحانی این آزمون به شرح جدول پیوست است.