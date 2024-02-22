امشب آخرین فرصت دریافت کارت ورود به جلسه کنکورهای ارشد و دکتری

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در ۱۵۴ شهر، ۳۶۱ حوزه اصلی و ۱۳۴۰ حوزه فرعی و آزمون دکتری تخصصی سال ۱۴۰۳ در ۱۵۴ شهر، ۱۸۶ حوزه اصلی و ۵۶۸ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

دکتر علیرضا کریمیان مشاور رییس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش درگفت‌وگو با خبرنگار مهر آخرین آمار دریافت کارت آزمون های ارشد و دکتری سال ۱۴۰۳ را عنوان کرد.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۸۴ هزار نفر از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته و ۱۲۶ هزار نفر از داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی ۱۴۰۳ کارت ورود به جلسه آزمون دریافت کرده اند.

کریمیان اظهار داشت: ضرورت دارد داوطلبان هرچه سریع‌تر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و درصورت نیاز برای رفع نقص کارت با توجه به مفاد اطلاعیه‌های دریافت کارت اقدام کنند.