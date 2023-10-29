به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی می‌توانند از امروز یکشنبه ۷ آبان با دریافت دفترچه راهنمای آزمون، در صورت واجد شرایط بودن در این آزمون ثبت نام کنند.

فرصت ثبت نام در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ تا شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۲ ادامه دارد.

ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می‌شود و داوطلبان در صورتی که واجد شرایط هستند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (یک رشته اصلی و یک رشته شناور) متقاضی ثبت‌نام در این آزمون شوند.

دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ حاوی شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران همزمان با شروع ثبت نام، در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است.

مراحلی که متقاضی باید برای ثبت‌نام اقدام کند:

مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org برای خرید کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱)

تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام

آماده کردن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام

خرید کارت اعتباری ثبت‌نام.

هزینه شرکت در آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) است که داوطلبان باید با خرید کارت اعتباری ثبت‌نام به این مبلغ از سامانه خرید کارت اعتباری در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

هزینه خدمات ارسال پیام کوتاه به متقاضیان مبلغ یک صد هزار ریال (۱۰ هزار تومان) است.

همچنین متقاضیانی که علاوه بر رشته انتخابی یا امتحانی اصلی (رشته اول‌) علاقه‌مند به شرکت در رشته‌ امتحانی‌ شناور (رشته دوم) هستند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج کنند و برای رشته امتحانی دوم یک کارت اعتباری دیگر، به مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال (۳۶۸ هزار تومان) علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.

متقاضیان باید مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل کرده و سپس بر اساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد کنند.

بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ در روز جمعه چهارم اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد و متقاضیان لازم است از روز سه شنبه اول اسفند تا پنجشنبه سوم اسفند با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.