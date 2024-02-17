ریزش دوباره شاخص کل بورس در ابتدای معاملات هفته

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با ریزش بیش از ۷۰۰۰ واحدی مواجه شده است و این ریزش‌های پی در پی فعالان بازار سرمایه را نگران کرده است، ارزش معاملات خرد عدد ۱,۹۰۵ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، ۱۲% افزایش داشته است. اما نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه، ۱۳% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۱,۰۴۲ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم ۱۳۳ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۲۸۷ میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز ۳۶۶ میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۳۹۷ میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی ۱۱۹ میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش ۸۳ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۳۰۵ میلیارد تومان قرار دارد.