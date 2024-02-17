به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندیفر عنوان کرد: از زمان آغاز بارش برف و باران در استان البرز، بلافاصله تیمهای راهداری در محورهای مواصلاتی استان به ویژه در جادههای کوهستانی عملیات برفروبی و نمکپاشی را آغاز کردند.
وی با اشاره به آمادگی نیروهای راهداری البرز برای خدمترسانی هرچه بیشتر به کاربران جادهای افزود: با توجه به پیشبینی هواشناسی همه نیروهای راهداری به همراه ماشینآلات و تجهیزات راهداری در آمادهباش کامل بودند و به محض آغاز بارشها اقدامات لازم انجام شد.
زندی فر با اشاره به اینکه تمام محورهای مواصلاتی البرز به جز جاده جدید هشتگرد- طالقان و محور شمشک- دیزین باز است و تردد در آنها به صورت عادی جریان دارد، مطرح کرد: جاده جدید هشتگرد- طالقان به علت کولاک و برای حفظ ایمنی کاربران جادهای بسته شده است.
وی گفت: رانندگان برای تردد در این محور باید از از مسیر جایگزین جاده قدیم استفاده کنند. مردم با رعایت سرعت مطمئنه و برخورداری از امکانات کامل مثل زنجیرچرخ در محورهای مواصلاتی به ویژه مسیرهای کوهستانی تردد کنند و قبل از حرکت برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی با سامانه ۱۴۱ تماس بگیرند.
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