عملیات برف روبی محورطالقان-زیاران انجام شد؛ لزوم همراه داشتن زنجیر چرخ

حسین آلسا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد در محور طالقان به زیاران، محدوده گردنه، شاهد بارش برف بوده‌ایم. با توجه به هشدار نارنجی صادر شده توسط سازمان هواشناسی، در سطح محور بارش برف گزارش شده است.

وی افزود: محور مذکور توسط عوامل راهداری به طور کامل پاکسازی شده است، اما با این حال از مسافران تقاضا داریم که از تردد غیرضروری خودداری نمایند. در صورت لزوم سفر، لازم است پیش از حرکت حتماً با تلفن ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان طالقان تأکید کرد: در صورت اجبار به سفر، رانندگان موظفند با تجهیزات کامل زمستانی، به ویژه زنجیر چرخ، در سطح محورها تردد نمایند.

لازم به ذکر است که عوامل راهداری از شب گذشته عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی را در محورهای پرتردد کرج-کندوان و طالقان که شاهد بارش برف بوده‌اند، آغاز کرده و ادامه می‌دهند.