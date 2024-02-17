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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

فرماندار چناران عنوان کرد؛

رقابت ۴۹ نامزد مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه چناران

رقابت ۴۹ نامزد مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه چناران

مشهد- فرماندار چناران گفت: ۴۹ نامزد تأیید صلاحیت شده در حوزه چناران به رقابت می پردازند که از این تعداد ۷ نفر خانم و ۴۲ نفر آقا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهابادی صبح شنبه با حضور در «استودیو انتخابات» در خصوص آخرین اخبار انتخاباتی در حوزه چناران اظهار کرد: چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار جز مرکز حوزه انتخابیه چناران هستند و ۱۸۹ شعب اخذ رأی در کل حوزه انتخابیه و ۷۰ شعبه در چناران پیش‌بینی شده است.

فرماندار چناران افزود: ۴۹ نامزد تأیید صلاحیت شده از تمامی نگرش‌ها و تفکرات سیاسی در حوزه چناران برای یک کرسی نمایندگی مجلس به رقابت می‌پردازند که از این تعداد ۷ نفر خانم و ۴۲ نفر آقا هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد شعب در چناران نسبت به دوره گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است، افزود: رقابت در حوزه چناران بالاست تا در شرایط عادلانه و قانونمند انتخاباتی پرشور داشته باشیم.

کد مطلب 6026718

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