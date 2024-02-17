رقابت ۴۹ نامزد مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه چناران

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مهابادی صبح شنبه با حضور در «استودیو انتخابات» در خصوص آخرین اخبار انتخاباتی در حوزه چناران اظهار کرد: چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار جز مرکز حوزه انتخابیه چناران هستند و ۱۸۹ شعب اخذ رأی در کل حوزه انتخابیه و ۷۰ شعبه در چناران پیش‌بینی شده است.

فرماندار چناران افزود: ۴۹ نامزد تأیید صلاحیت شده از تمامی نگرش‌ها و تفکرات سیاسی در حوزه چناران برای یک کرسی نمایندگی مجلس به رقابت می‌پردازند که از این تعداد ۷ نفر خانم و ۴۲ نفر آقا هستند.

وی با اشاره به اینکه تعداد شعب در چناران نسبت به دوره گذشته ۱۱ درصد افزایش داشته است، افزود: رقابت در حوزه چناران بالاست تا در شرایط عادلانه و قانونمند انتخاباتی پرشور داشته باشیم.