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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۹

ابهام درتامین میکروپردازشگرها؛

ادعای عجیب شرکت AMD آمریکا در مورد ساخت قویترین ابررایانه ایران

ادعای عجیب شرکت AMD آمریکا در مورد ساخت قویترین ابررایانه ایران

هفته نامه تخصصی information week چاپ نیویورک نوشت: محققان دانشگاه امیرکبیر ایران درحالی می گویند قویترین ابررایانه این کشور را با استفاده از میکروپردازشگرهای ساخت شرکت AMD ساخته اند که این شرکت آمریکایی فروش چنین تجهیزاتی را چه مستقیم و یا غیرمستقیم به ایران قویا رد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هفته نامه تخصصی نوشت : به رغم تحریمها و محدودیتهای وضع شده از سوی آمریکا در خصوص صادرات تجهیزات رایانه ای به ایران، محققان ایرانی قویترین ابررایانه این کشور را با موفقیت طراحی و ساخته اند.

این هفته نامه افزود: دانشمندان و محققان مرکز عالی تحقیقات محاسبات دانشگاه امیرکبیر از ساخت قویترین ابررایانه ایران از ساختار شاخه لینوکس در ساخت سیستم پردازشگرهای Opteron استفاده کردند.

به نوشته این هفته نامه تخصصی، قویترین ابررایانه ایران از حداکثر قابلیت عملکرد 860 گیگا فلوپ برخوردار است. هر گیگا فلوپ معادل یک میلیارد محاسبه در یک ثانیه است.

اعلام خبر ساخت قویترین ابررایانه ایران درحالی صورت گرفت که به نوشته این هفته نامه، دانشمندان و محققان ایرانی در این پروژه گفته اند از 216 میکروپردازشگر ساخت شرکت آمریکایی میکروتجهیزات پیشرفته (AMD) استفاده کرده اند.

این شرکت بلافاصله پس از انتشار خبر ساخت قویترین ابررایانه ایران در وب سایت دانشگاه امیرکبیر اعلام کرد، هرگز اجازه قانونی برای انتقال این پردازشگرها را چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم به ایران و یا هر کشور مشمول ممنوعیت صادرات آمریکا صادر نکرده است.

شرکت AMD اعلام کرد: AMD کاملا از قوانین کنترل صادرات آمریکا تبعیت می کند و تمامی عاملان این شرکت نیز به AMD متعهد هستند.

کد مطلب 602681

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