"مهر" چهلمین عضو اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه "OANA" شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر از جاکارتا اندونزی ، بعد از برگزاری بیست و نهمین نشست کمیته اجرایی اتحادیه خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه در روز دوشنبه ، اعضای این گروه ضمن بررسی مصوبات اجلاس سال گذشته تهران ، درخواست عضویت خبرگزاری مهر را نیز مورد بررسی قرار دادند و نهایتا پس از اعلام حمایت ایرنا ، موافقت خود را با پیوستن مهر به عنوان چهلمین عضو "اوآنا" اعلام کردند.

خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا" تاکنون یکی از مهم ترین و موثرترین اعضای اوآنا بوده است و حمایت ایرنا مهمترین نقش را در پذیرش خبرگزاری های جدید از کشورمان در این اتحادیه را داشته است. ضمن اینکه مهر دوسال پیش درخواست عضویت خود را ارائه نموده بود که پس از بررسی توانمندی ها و کارکردهای حرفه ای مهر ، در نشست سال گذشته کمیته اجرایی در تهران مقرر شد که با توجه به ارائه درخواست خبرگزاری فارس برای عضویت در نشست سال گذشته ، بررسی عضویت هر دو خبرگزاری مهر و فارس به اجلاس امسال جاکارتا موکول شود.

عضویت خبرگزاری های کشورمان به عنوان اعضای جدید اوآنا که با پیگیری و مساعدت هیات ایرنا در نشست جاکارتا (به عنوان خبرگزاری رسمی کشور) میسر شد ، با مخالفت هایی از سوی برخی اعضا مواجه شد ولی در نهایت تلاش ها و حمایت هیات اعزامی ایرنا باعث شد تا جمهوری اسلامی ایران از این به بعد با داشتن سه عضو رسمی ، بیشترین تعداد رای را در بین 34 کشور عضو اوآنا در مجمع عمومی در اختیار خود داشته باشد. بدین ترتیب گام مهمی در گسترده تر شدن نفوذ حضور خبری و فرهنگی و همچنین ایفای نقش فعالتر رسانه ای جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین المللی برداشته شد.

"احمد جعفری چمازکتی" رییس هیات ایرانی شرکت‌کننده در این اجلاس، درگفت وگوبا ایرنا ضمن بیان مطلب فوق افزود: خبرگزاری جمهوری اسلامی معتقد است افزایش شمار رسانه‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی به نفع کشور و نظام خواهد بود. چرا که تعدد رسانه‌های ایرانی در مجامع بین‌المللی موجب رساتر شدن صدای ملت حق‌طلب ایران در اقصی نقاط جهان خواهد شد.

قائم مقام خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: ایرنا با این نگاه ملی در اجلاس جاکارتا از عضویت خبرگزاریهای مهر و فارس دراوآنا دفاع کرد تا این دو رسانه فعال کشور بتوانند در عرصه‌های بین‌المللی نیز نقش ‌آفرینی کنند.

جعفری چمازکتی تصریح کرد: ایرنا به‌عنوان خبرگزاری رسمی کشور ازهمه توان بین‌المللی خود برای حضور موثر رسانه‌های ایرانی در عرصه‌های جهانی استفاده خواهد کرد، زیرا درعصر حاضر، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی را در روابط بین‌الملل ایفا می‌کنند.

درجلسه کمیته اجرایی "اوآنا" همچنین گزارش دبیرکل اوآنا وپیش نویس سیزدهمین مجمع عمومی این اتحادیه تهیه شد. روز گذشته بیست وسومین نشست گروه کارشناسان فنی و خبری اوآنا نیز با بررسی موضوعات فنی از جمله وب سایت، سرور و هاستینگ ، جذب مشترکان جدید و گنجاندن عکس خبری در سایت خبری این اتحادیه برگزار شد.

صبح امروز سه شنبه هیاتهای اعزامی از سوی خبرگزاری های عضو اوآنا با حضور در کاخ ریاست جمهوری اندونزی با دکتر "یوسف کالا" معاون اول رئیس جمهور این کشور دیدار کردند و سیزدهمین نشست مجمع عمومی اوآنا به طور رسمی افتتاح شد.

در این مراسم "احمد مخلص یوسف" مدیر عامل خبرگزاری آنتارا اندونزی به عنوان دبیرکل جدید اوآنا و همچنین "داتوک ازمان اوجانگ" مدیر عامل خبرگزاری برناما مالزی به عنوان دبیرکل سه سال گذشته اوآنا سخنانی بیان کردند. اوجانگ در سخنان خود رسما گفت: خوشحالم به اطلاع کلیه حضار و اعضای محترم اوآنا برسانم که امروز اوآنا به پذیرفتن دو عضو جدید از کشور جمهوری اسلامی ایران یعنی خبرگزاری مهر و خبرگزاری فارس به عنوان چهل و چهل و یکمین عضو دور تازه فعالیتهای خود را آغاز می کند.

یوسف کالا معاون رئیس جمهور اندونزی نیز ضمن تقدیر از تلاشهای خبرگزاری برناما در مالزی و شخص داتوک ازمان اوجانگ مدیر عامل آن در طول دوره دبیرکلی اوآنا گفت: با توجه به گسترش تکنولوژی های ارتباطی و تحول در سیستم های اطلاعاتی ، موضوع سرعت و به هنگام بودن انتقال اخبار نقش بسیار تعیین کننده ای در شفافیت و آگاهی جوامع دارد.

وی همچنین به لزوم همکاری های بیشتر اعضای او آنا با توجه به نیازهای کشورهای عضو در مسیر توسعه افزود: آسیا و اقیانوسیه بهتر در گرو مستحکم تر شدن ارتباطات ملت های منطقه است و در این راه رسانه ها نقش منحصر به فردی دارند.

معاون رئیس جمهور اندونزی با تبریک تصدی دبیرکلی اوآنا توسط مدیر عامل خبرگزاری آنتارا اندونزی برای اوآنا و اعضای آن پیشرفت آرزو کرد.

لازم به ذکر است که هیات ایرانی به ریاست "احمد جعفری چمازکتی" قائم مقام خبرگزاری جمهوری اسلامی "ایرنا" حضور فعالی در هیات اجرایی ، گروههای فنی و خبری و همچنین مذاکرات مجمع عمومی دارد و به عنوان معاون این اتحادیه از موثرترین اعضای اوآنا محسوب می شود.

اتحادیه اوآنا در سال 1961 به ابتکار یونسکو شکل گرفت و هدف از شکل گیری آن اطمینان بخشی به تبادل آزاد و مستقیم اخبار بین خبرگزاری های معتبر منطقه آسیا و اقیانوسیه بود. این منطقه بیش از نیمی از جمعیت جهان را تحت پوشش خود قرار داده است.

اوآنا هم اکنون 41 خبرگزاری از 34 کشور را به عنوان اعضای رسمی مجمع عمومی خود در عضویت دارد. کشورهای عضو اوآنا حدود 56 درصد تولید ناخالص جهان ، حدود 50 درصد تجارت و بیش از 60 درصد حجم ترابری هوایی دنیا را در اختیار خود دارند.

سیزدهیمن اجلاس مجمع عمومی اوآنا باعنوان "خبرگزاریها درعصر همگرایی رسانه‌ای: افزایش و تقویت صدای آسیا-اقیانوسیه" از یکشنبه 9 تا جمعه 14 دسامبر 2007 در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار می‌شود.