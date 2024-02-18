هنرمندان ایلامی در انتظار برج هنر/ تکمیل پروژه نیازمند اعتبار است

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: فرهنگ و هنر بالاترین عنصری است که نه تنها در توسعه اقتصادی هر بخشی نقش اساسی دارد، بلکه برای ارتقا و توسعه زیرساخت‌های فرهنگی_هنری نیز یک ضرورت به شمار می‌رود.

به گفته کارشناسان اگر فرهنگ یک جامعه‏ به پویایی و پختگی لازم و شایسته رسیده باشد، پیشرفت و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی هم در آن جامعه میسر خواهد بود، از طرفی دیگر اگر فرهنگ جامعه درست شود نوع مصرف مردم تغییر کرده و اقتصاد کشور از سمت و سوی دلالی به سوی تولید سوق پیدا می‌کند.

پروژه برج هنر ایلام که در سال ۹۵ به منظور حمایت از هنرمندان و هنر دوستان هم استانی در استان کلید خورد و مقرر بود در سال ۹۸ فرایند اجرایی آن به اتمام برسد، هم اکنون با گذر بیش از هفت سال به صورت نیمه کاره رها شده است.

ظرفیت‌های فرهنگی هنری استان ایلام

لازم به ذکر است استان ایلام هم پتانسیل‌های زیادی در زمینه تاریخ و تمدن و همچنین هنرهایی مانند نمایش، موسیقی، هنرهای تجسمی و … دارد و به عنوان گهواره تمدن علاوه بر اینکه دارای سابقه فرهنگی و تاریخی ممتاز بوده، بستری مناسب برای پرورش بزرگان وچهره های مشهور عرصه تاریخ وفرهنگ محسوب می‌شود.

با این حال استان ایلام به رغم داشتن چنین قابلیت و ظرفیت و تأثیری که می‌تواند درجریان سازی توسعه فرهنگی وهنری داشته باشد، متأسفانه تاکنون توسعه چندانی در حوزه فرهنگی نداشته که به همین علت از گذشته تا کنون هنرمندان و فعالان در این حوزه همواره با مشقت‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان داده یکی از دلایل عدم توسعه فرهنگ در استان ایلام نبود محل مناسب برای تمرکز فعالیت‌های فرهنگی و هنری است، البته برای رفع این مشکل سال‌ها پیش پروژه‌ی برج هنر ایلام به منظور رشد و تقویت استعدادهای هنری و فرهنگی شهرها ایجاد شد که اجرا سازی آن یقیناً نقش بسزایی در رفع کم و کاستی‌های فرهنگی استان بر عهده داشت.

اما با این وجود این پروژه نه تنها نتوانسته دردی از دردهای استان ایلام را درمان کند بلکه خود به دردی تبدیل شده، چرا که سالهاست از کلنگ زنی آن می‌گذرد و هنوز به مرحله اجرا و بهره برداری نرسیده است.

بلاتکلیفی برج هنر در ایلام

مریم میرزایی یکی از هنردوستان ایلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: در سال ۹۵ هم‌زمان با هفته دولت کلنگ برج هنر ایلام به منظور رفع محرومیت‌های فرهنگی در استان و حمایت از هنرمندان هم استانی به زمین زده شد، طبق برنامه هم قرار بود تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری برسد و هنرمندان و جوانان استان در حوزه‌های مختلف از آن استفاده کنند و گوشه‌ای از کمبودها و مخاطرات ذهنی و فکری استان برطرف شود.

وی افزود: این پروژه برای استان محروم ایلام که همواره با مشکلات و معضلات بسیاری همچون فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کند، روزنه امیدی به شمار می‌رفت.

میرزایی تصریح کرد: با این وجود بیش از هفت سال است از کلنگ زنی برج هنر ایلام و تزریق اعتبارات گزاف به این پروژه می‌گذرد و متأسفانه هنوز هم خبری از تکمیل و پیشبرد فیزیکی این پروژه مهم در استان نیست.

سلمان یاوری از دیگر هنرمندان ایلامی به خبرنگار مهر گفت: هنر در زندگی‌های فرهنگی و اجتماعی نقش مهمی را ایفا می‌کند و به همین سبب تکمیل پروژه مذکور، به طور قطع از آسیب‌های اجتماعی می‌کاهد و شور و نشاط عظیمی را در جامعه ایجاد می‌کند.

وی افزود: بدون شک با به درازا کشیدن تکمیل پروژه، مبلغ برآورد شده کنونی نیز افزایش خواهد یافت و توان تأمین اعتبار مورد نیاز آن با توجه به نوسانات بازار و تورم موجود در جامعه با سختی و چالش جدی همراه خواهد بود، از این رو تکمیل برج هنر ایلام به عنوان یک مطالبه مردمی باید مورد توجه واقع شود.

تکمیل برج هنر ایلام

حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام چندی پیش در این راستا در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد: در تکمیل برخی پروژه‌های استان باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود تا شاهد بهره‌برداری از طرح‌ها در موعد مقرر باشیم.

وی افزود: برج هنر شهر ایلام از اعتبارات محل مولدسازی اموال مازاد اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و همچنین ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار با قول مساعد وزیر فرهنگ و ارشاد تکمیل می‌شود.

دوست محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام درخصوص تکمیل این پروژه اظهار داشت: کار احداث برج هنر ایلام حدود ۷ سال است که آغاز شده، اما به دلیل کمبود اعتبارات این طرح فعلاً تکمیل نشده است.

وی با بیان اینکه با برنامه ریزی‌های صورت گرفته این طرح قرار است با تأمین اعتبارات سال آینده تکمیل شود، افزود: مقرر شده ارشاد اسلامی از محل فروش اموال خود سهمی از منابع اعتباری مورد نیاز را تأمین کنند که بر اساس مصوبه شورا این اعتبار باید تا پایان امسال تأمین شود.

پیشرفت ۳۶ درصدی پروژه برج هنر

فرشاد دوستی مدیر کل راه و شهرسازی ایلام در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهمیت فرهنگ و هنر در مسیر رشد و تعالی یک جامعه بر کسی پوشیده نیست و همگان بر این موضوع واقف هستند که فرهنگ و هنر اساس و بنیان یک جامعه را پی ریزی می‌کند، چرا که توسعه عرصه‌های گوناگون جامعه بدون توسعه فرهنگ نه می‌تواند مداوم و پایدار باشد، و نه می‌تواند در جهت خودشکوفایی و تکامل انسانی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برج هنر یکی از پروژه‌های فرهنگی در استان به شمار می‌رود که نقش بسیاری در توسعه فرهنگی دارد، افزود: این طرح با مساحت یک هزار و ۶۰۰ متر در هشت طبقه با زیربنای هشت هزار و ۹۰۰ متر مربع در محل پارک ملت در ۲ فاز در حال اجراست که در مجموع از ۳۶ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است.

این مسئول در پایان گفت: با پیگیری‌های خاص از سوی استاندار ایلام مقرر شده که با استفاده از ظرفیت مولدسازی بتوان اعتباراتی را برای تکمیل این پروژه اختصاص داد.

برج هنر نیازمند ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار

روز گذشته نیز مدیر حوزه هنری ایلام گفت: تکمیل برج هنر این استان در مجموع ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

سعید خیرالله‌ی میزان اعتبار هزینه شده برای این مجموعه را ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: روند پیشرفت فیزیکی آن قابل ملاحظه نبوده و لازم است که اعتبار ویژه ای به آن اختصاص یابد.

با توجه به نیمه کاره ماندن پروژه برج هنر به عنوان بزرگ‌ترین و کار آمد ترین پروژه هنری در استان، به نظر می‌رسد که تکمیل این برج که موردنیاز هنرمندان استان و راه افتادن چرخه اقتصاد هنر در استان است، از گذشته تا کنون چندان مورد توجه مسئولان نبوده، از این رو با توجه به نقش عظیم این پروژه در توسعه فرهنگی و رفع معضلات اجتماعی، امید می‌رود تکمیل برج هنر ایلام مورد توجه مسئولان مربوطه قرار گیرد تا قدمی در راستای رفع معضلات فرهنگی در استان برداشته شود.

پروژه‌های برج هنر ایلام از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که در حال حاضر پروژه‌های فرهنگی و هنری در استان ایلام بسیار کم هستند و حتی سالن سینما در استان نیز وجود ندارد.