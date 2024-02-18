کاهش شدید ذخایر خونی در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداله محمدی فیروزجایی اظهار کرد: طی دوهفته اخیر و به دلیل سرد شدن هوا و کاهش مراجعه مردم به پایگاه‌های انتقال خون استان، ذخایر خون در تمامی گروه‌های خونی سیر نزولی یافته است و با ادامه این روند در روزهای آتی، پاسخگویی به بیماران نیازمند و مراکز درمانی با چالش جدی مواجه خواهد شد.

وی افزود: با توجه به گردشگر پذیری استان، وجود ۴۷ مرکز درمانی و بیمارستان و همچنین حدود ۱۴ هزار بیمار خاص، مصرف خون در استان زیاد است و ذخایر خون خیلی زود تنزل پیدا می‌کند.

محمدی فیروزجایی تاکید کرد: مراکز اهدای خون ساری، بابل و آمل در دو شیفت صبح و عصر و مراکز اهدای خون بهشهر، قائم شهر، تنکابن، نور، چالوس و رامسر از صبح تا بعد از ظهر فعال هستند و مرکز اهدای خون بابلسر روزهای فرد هفته و مرکز گلوگاه روزهای شنبه و چهارشنبه و مرکز جویبار نیز پنج شنبه‌ها صبح تا ظهر باز بوده و آماده خونگیری از داوطلبان هستند.

مدیرکل انتقال خون مازندران از اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان برای اهدای خون دعوت کرد و گفت: امیدواریم مثل همیشه و با حضور مردم نوع دوست سراسر استان بتوانیم پیش از شروع ماه مبارک رمضان، ذخایر خون و فرآورده‌های خونی را در استان مازندران به وضعیت مطلوب برسانیم.