نیاز به اهدای خون در ماه رمضان افزایش می یابد؛ کاهش وضعیت ذخایر

عبدالله محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از شهروندان خواست اهدای خون را تنها به شب‌های قدر موکول نکنند و در طول این ماه مبارک برای تأمین مستمر ذخایر خونی مشارکت داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، از همه هم استانی های نوعدوست به ویژه جوانان درخواست کرد اهدای خون را در روزها و هفته های ابتدایی ماه رمضان فراموش نکنند.

وی با توجه به کاهش مراجعات مردم در ساعات روز و افزایش تقاضا برای فرآورده‌های خونی در مراکز درمانی تاکید کرد: بیماران سرطانی، تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و سایر بیماران نیازمند در تمام ایام سال و به‌ صورت روزانه به خون و فرآورده‌های آن احتیاج دارند.

محمدی فیروزجایی تاکید کرد: خون و فرآورده‌های خونی تاریخ انقضای محدودی دارند. از این رو، تداوم اهدای خون در تمامی روزهای ماه رمضان اهمیت ویژه‌ای دارد و محدود شدن آن به شب قدر، مدیریت ذخایر را با چالش مواجه می‌کند.

وی با اشاره به وضعیت نامطلوب ذخایر خون در تمامی گروههای خونی از تمامی افراد واجد شرایط اهدای خون دعوت کرد تا با برنامه‌ریزی مناسب در پایگاههای انتقال خون سطح استان حضور یابند و در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند .

مدیرکل انتقال خون استان همچنین از نحوه فعالیت مراکز اهدای خون در ماه رمضان خبر داد و گفت: ۳ مراکز انتقال خون ساری، بابل و آمل در این ماه در دو شیفت کاری فعال هستند و پذیرش داوطلبان در این مراکزصبح ها ساعت ۸ الی ۱۳ و پس از افطار ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۳۰ خواهد بود .

وی افزود: مراکز انتقال خون بهشهر، گلوگاه، چالوس، نور، تنکابن و رامسر در شیفت کاری صبح از ساعت ۸ الی ۱۳ آماده پذیرش داوطلبان اهدای خون هستند.

محمدی تصریح کرد: مرکز اهدای خون قائم شهر و مرکز جدید اهدای خون بابلسر نیز در ماه رمضان پس از افطار از ساعت ۱۹:۳۰ الی ۲۳:۳۰ آماده پذیرش اهداکنندگان خون خواهند بود.

محمدی فیروزجایی تصریح کرد: در شب های قدر تمامی پایگاههای انتقال خون فعال و آماده ارائه خدمت به داوطلبان اهدای خون خواهند بود.