عبدالله محمدی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تقدیر از همراهی مردم و رسانهها در ترویج فرهنگ اهدای خون، اظهار داشت: در حال حاضر با کمبود در همه گروههای خونی مواجه هستیم و استان مازندران تحت فشار جدی قرار دارد.
وی افزود: روزانه حدود ۶۰۰ واحد خون در استان مورد نیاز است، در حالی که میانگین دریافت ما حدود ۵۰۰ واحد است و این اختلاف میتواند در خدماترسانی به بیماران اختلال ایجاد کند.
مدیرکل انتقال خون مازندران با اشاره به زیرساختهای موجود برای خونگیری گفت: هماکنون ۱۳ پایگاه خونگیری در سطح استان فعال هستند. علاوه بر این، پایگاههای فرعی در شهرستانهایی مانند محمودآباد، بابلسر، نکا و جویبار فعالیت دارند و همچنین اتوبوسهای سیار در شهرهایی چون آمل، بابل و سایر مناطق بهصورت روزانه به مأموریت اعزام میشوند.
وی تصریح کرد: سلامت خون برای ما بسیار مهم است و تمام فرآیندها از جمله معاینه اولیه، بررسی سابقه سلامت، آمادهسازی کیسهها و ثبت اطلاعات، پیش از خونگیری با دقت انجام میشود. کلیه عملیات در بستر سامانههای دیجیتال انجام میگیرد تا کیفیت و ایمنی خونهای دریافتی تضمین شود.
محمدی با اشاره به آمار مراجعات روزانه گفت: به عنوان نمونه، دیروز در بابل ۸۲ نفر برای اهدای خون مراجعه کردند و توانستیم ۱۳۶ واحد خون دریافت کنیم. بررسی آماری ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد مراجعات را نشان میدهد؛ اما به دلیل افزایش جراحیها و مراجعات پزشکی به بیمارستانهای استان، این میزان کفایت نمیکند.
مشارکت بانوان برای اهدای خون پایین است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی از مشارکت پایین بانوان در اهدای خون بیان کرد: متأسفانه تنها ۴ تا ۵ درصد از اهداکنندگان خون در مازندران را بانوان تشکیل میدهند که این آمار بسیار پایین است و نیاز به فرهنگسازی و الگوسازی جدی در این حوزه دارد.
محمدی ادامه داد: بخشی از این موضوع به شرایط جسمی، کمخونی یا سن پایین برخی بانوان بازمیگردد، اما از بانوان گرانقدر تقاضا داریم که حداقل برای معاینههای اولیه به پایگاهها مراجعه کنند و در صورت دارا بودن شرایط، در اهدای خون مشارکت داشته باشند.
وی تاکید کرد: حضور چهرههای شاخص بانوان در حوزه اهدای خون میتواند الگوساز باشد و نقش مهمی در تشویق سایر بانوان ایفا کند. تجربه ما نشان میدهد که در مراجعات روستایی یا مناسبتها، همراهی بانوان اهداکننده میتواند مشارکت را افزایش دهد.
مدیرکل انتقال خون مازندران در پایان خاطرنشان کرد: با راهاندازی پایگاه جدید در بابلسر و تجهیز کانکس خونگیری در قائمشهر، امکان توسعه خدمات بیشتر فراهم خواهد شد. همچنین با بهرهبرداری از این پایگاهها، اتوبوسهای خونگیری را به مناطق دیگر استان اعزام خواهیم کرد تا پوشش خدماتی کاملتری داشته باشیم.
