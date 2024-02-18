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۲۹ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

الهه احمدی:

تیراندازان ایران یک بیستم حریفان خارجی تمرین نمی‌کنند

تیراندازان ایران یک بیستم حریفان خارجی تمرین نمی‌کنند

عضو تیم ملی تیراندازی با تفنگ گفت: تیراندازان ایران یک بیستم حریفان خارجی تمرین نمی‌کنند این درحالی است که ما در مسابقات همیشه با آنها مقایسه می‌شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، الهه احمدی عضو تیم‌ملی تیراندازی با تفنگ ایران که به عنوان نماینده ورزشکاران در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون حاضر بود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همیشه با نزدیک شدن به پایان سال مجمع سالیانه فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شود. خوشبختانه اما با وجود تمام مشکلاتی که این رشته داشته سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و شاهد نتایج خوبی بودیم. امسال برای اولین بار محمد بیرانوند به عنوان یک ورزشکار ۱۵ ساله موفق شد سهمیه المپیک و مدال طلا کسب کند که اتفاق کوچکی نبود.

وی در مورد مشکلات مهمات و تجهیزات در این رشته المپیکی ادامه داد: این مشکلات سال‌ها گریبانگیر تیراندازی بوده است ما یک بیستم و یا یک سی‌ام حریفان خارجی خود تمرین نمی‌کنیم، مهمات مخصوصاً در خفیف نداریم و همچنان مشکل فشنگ داریم. تجهیزات ما خیلی قدیمی است و برای ۱۵ سال پیش است. ولی هیچکدام این موارد باعث نمی‌شود که ما کوتاهی کنیم، ما با وجود همه کمبودها با تیراندازان آسیایی و جهانی در مسابقات مقایسه می‌شویم اما با این حال باز دلسرد نمی‌شویم. تیراندازی همیشه ثابت کرده روی آن می‌شود حساب ویژه باز کرد.

کد مطلب 6029884
فریبا جلیل خانی

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