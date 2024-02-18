به گزارش خبرنگار مهر، الهه احمدی عضو تیم‌ملی تیراندازی با تفنگ ایران که به عنوان نماینده ورزشکاران در مجمع عمومی و سالیانه این فدراسیون حاضر بود در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همیشه با نزدیک شدن به پایان سال مجمع سالیانه فدراسیون تیراندازی برگزار می‌شود. خوشبختانه اما با وجود تمام مشکلاتی که این رشته داشته سال خوبی را پشت سر گذاشتیم و شاهد نتایج خوبی بودیم. امسال برای اولین بار محمد بیرانوند به عنوان یک ورزشکار ۱۵ ساله موفق شد سهمیه المپیک و مدال طلا کسب کند که اتفاق کوچکی نبود.

وی در مورد مشکلات مهمات و تجهیزات در این رشته المپیکی ادامه داد: این مشکلات سال‌ها گریبانگیر تیراندازی بوده است ما یک بیستم و یا یک سی‌ام حریفان خارجی خود تمرین نمی‌کنیم، مهمات مخصوصاً در خفیف نداریم و همچنان مشکل فشنگ داریم. تجهیزات ما خیلی قدیمی است و برای ۱۵ سال پیش است. ولی هیچکدام این موارد باعث نمی‌شود که ما کوتاهی کنیم، ما با وجود همه کمبودها با تیراندازان آسیایی و جهانی در مسابقات مقایسه می‌شویم اما با این حال باز دلسرد نمی‌شویم. تیراندازی همیشه ثابت کرده روی آن می‌شود حساب ویژه باز کرد.