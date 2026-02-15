به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود سواری عصر امروز یکشنبه در آئین اختتامیه چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها که در سالن همایش های کتابخانه مرکزی اهواز برگزار شد، بیان کرد: خوزستان تنها، سرزمین نفت نیست بلکه سرزمین فرصت های فرهنگی بوده و یکی از ابعاد آن دروازه ورود تشیع بودن است.

دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها ادامه داد: اگر فردی قصد شناخت خوزستان را دارد باید در مناسبت های فرهنگی متعلق به ائمه در این استان بین مردم حضور پیدا کند که پایتخت موکب ها نمونه ای از آن است.

وی گفت: خوزستان، دروازه‌ای برای عبور زائران و دلدادگان اباعبدالله(ع) به کربلای معلی است.این استان سرزمین عشق و دلدادگی به اهل بیت(ع) است.

دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها با بیان اینکه خوزستان دو دروازه ورودی و دو درگاه برای تردد زائران به کربلای معلی دارد، تصریح کرد: حدود ۵۰ درصد افرادی که قصد عبور به کربلا را دارند از خوزستان عبور می کنند.

به گفته حجت الاسلام سواری، فرهنگ مردم خوزستان با امام حسین(ع) عجین شده است که مراسم یوم العباس نمونه ای از آن است.

وی با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه پایتخت موکب ها، گفت: در سال اول شاهد دریافت ۷۰۰ اثر، سال دوم سه هزار و ۱۰۰ اثر، سال سوم سه هزار و ۲۰۰ اثر و در چهارمین دوره بیش از یک هزار هنرمند چهار هزار و ۵۷۳ اثر ارسال کرده اند که رشدی قریب به ۵۰ درصد داشته است.

دبیر چهارمین سوگواره ملی پایتخت موکب‌ها ادامه داد: جایزه جهانی اربعین حدود ۳۰۰ اثر و سفیه النجاه دو هزار اثر دریافت کردند اما برای پایتخت موکب ها بیش از چهار هزار اثر ارسال شده که سبب تمایز آن نسبت به دیگر رویدادها شده است.

حجت‌الاسلام سواری اظهار کرد: با وجود اتفاقات تلخ جنگ ۱۲ روز، آشوب ها و عملیات تروریستی در کف خیابان ها به دست مزدوران، زمان برگزاری تغییر یافت و امروز این دوره به ایستگاه پایانی رسیده است.