اولین موزه آموزش و پرورش استان در نمین راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار بابایی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه آموزش و پرورش شهرستان نمین پیشانی آموزش و پرورش استان است، اظهارکرد: در دوره مدیریت جدید بیشترین توجه و برنامه ریزی را برای دو عنصر اصلی آموزش و پرورش یعنی معلم و دانش آموز متمرکز کردیم.

وی به ساماندهی بهینه نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: در سال تحصیلی جاری در حوزه منابع انسانی از نقل و انتقال بی رویه معلمان کارآمد جلوگیری کردیم

رییس آموزش و پرورش شهرستان نمین از تبدیل هسته مشاوره به مرکز جامع مشاوره خبر داد و گفت: کلاس های درس پژوهی در سطح شهرستان برگزار می شود و با توجه به کسب رتبه برتر تصحیح اوراق امتحانی نهایی امسال همایش برزگ مشاوره و کنکور نیز در شهر آبی بیگلوی نمین برگزار خواهد شد.

وی از کسب مقام اول استانی توسط دانش آموزان دختر و پسر شهرستان نمین در طرح ملی دادرس و اعزام به مسابقات کشوری خبر داد و افزود: شهرستان نمین نسبت به سال گذشته در کنکور امسال در رشته های برتر پیشرفت قابل توجهی داشته و در طول سال تحصیلی نیز جلسات متعدد جهاد تبیین باحضور مسئولان در سالن آموزش و پرورش برگزار کرده ایم.

وی با بیان اینکه امسال معلمان و دانش آموزان در جشنواره‌های متعدد مقام های اول کشوری و استانی کسب کرده اند از پرداخت ۶میلیارد تومان وام به ۱۵۰ نفر از فرهنگیان خبر داد و بیان کرد: برخلاف گذشته در سال جاری سعی کردیم مبالغی وام برای مواقع ضروری ذخیره کنیم.

وی از ایجاد و احداث موزه آموزش و پرورش در شهرستان نمین در قدیمی ترین مدرسه استان خبر داد و گفت: پیشرفت فیزیکی پروژه هنرستان فاطمه الزهرا از ۴۰ درصد در سال های گذشته به ۸۰ درصد در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به اینکه هنرستان دخترانه نمین از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است، افزود: برای تجهیز مدرسه شهید سبحانی به چمن مصنوعی مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان اخذ شده است.

رییس آموزش و پرورش شهرستان نمین پیشرفت فیزیکی پروژه خیر ساز شهید خدایی عنبران تا ۸۵ درصد دانست و اظهار کرد: اسناد مالکیت مدارس آموزش و پرورش به تعداد ۱۴ مورد در سال ۱۴۰۲ از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تحصیل و اخذ شد.