پاسخ به دغدغه های گرانی دارو/ مصرف دارو مثل خرید خوراکی نیست

سجاد اسماعیلی، در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: علما و روحانیون را در همه سختیها در کنار مردم دیدهایم و از جمله در سختترین روزهای شیوع کرونا، شاهد بودیم که چگونه روحانیون سختترین کارها را انجام میدادند. نمایشی که از جهاد و از خودگذشتگی روحانیون در دوران کرونا شاهد بودیم، برای همه ما درس بزرگی بود.
وی با عنوان این مطلب که گرانی به معنای قیمت یا ارزشی بالاتر از قیمت حقیقی یا طبیعی داشتن است، افزود: قیمت دارو در ایران طبیعی است و بروز پدیده قاچاق معکوس داروها مؤید این امر است؛ اما تلاش متولیان همواره به رفع دغدغههای مادی و معنوی مردم در تمامی حوزههای درمانی به ویژه دارو است و تلاشهای شبانه روزی مسؤولین بر این موضوع مهر تأیید میزند.
اسماعیلی ادامه داد: با این حال اثر منفی تحریمها بر وضعیت دسترسی مردم به داروها نکته قابل توجهی است، ما در سالهای اخیر تحت شدیدترین و بیسابقهترین تحریمها علیه کشورمان بودهایم که تبعات شدیدی را در مدیریت این حوزه ایجاد کرده است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: افزایش هزینههای تولید دارو نسبت به افزایش حقوق کارگران، افزایش قیمت مواد مورد نیاز برای بستهبندی داروها و موارد دیگر به مراتب ناچیز است، دولت هم تمام اهتمام خود را در پوشش بیمهای داروها به کار گرفته تا فشار مالی وارد شده به مردم و بیماران در حداقل ترین حد ممکن باشد.
وی افزود: در بحث دارو نکته بسیار مهمی وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف کننده، در مصرف دارو تصمیم گیر نیست؛ در مقایسه دارو با سایر کالاها میتوان این مثال را مطرح کرد که فرد برای خرید اقلام خوراکی به فروشگاه مراجعه میکند و خودش تصمیم میگیرد که چه میزان مواد خوراکی بخرد و در صورتی که پول خریدن آن را نداشته باشد؛ کمتر میخرد اما در خرید دارو، تجویزکننده، تعیین کننده است و درمانگر است که مشخص میکند چه میزان و چه نوع دارویی مصرف شود؛ لذا ما بارها از همکاران تجویزکننده درخواست کرده ایم که داروهای ایرانی را در نسخ تجویز نمایند اما بعضاً به دلایل مختلف شاهد تجویز داروهای وارداتی خارج فهرست در نسخ هستیم که یا در بازار دارویی پیدا نمیشوند و یا خارج از پوشش بیمهای هستند و عدم دسترسی به آنها حس کمبود دارو یا افزایش قیمت را تشدید نموده و باعث بروز نگرانی در دلسوزانی چون سخنرانان مذهبی میشود.
اسماعیلی تاکید کرد: اما نکته که نباید نادیده گرفته شود، این است که با اجرای طرح دارویاری به رغم افزایش قیمت دارو با نرخی پایینتر از نرخ تورم، پرداخت از جیب مردم به شرط بهره مندی از بیمه؛ نه تنها افزایش نداشته بلکه برای ۲۸۶ قلم دارو کاهشی نیز بوده است.
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