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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۱:۴۸

برگزاری بزرگداشت سه سینماگر در جشنواره فیلم فجر

برگزاری بزرگداشت سه سینماگر در جشنواره فیلم فجر

بزرگداشت آزیتا لاچینی، اسفندیار شهیدی و محسن روشن در جریان برگزاری جشنواره فیلم فجر، برپا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز دوشنبه بیستم بهمن ماه مراسم بزرگداشت آزیتا لاچینی بازیگر، اسفندیار شهیدی فیلمبردار و کارگردان سینما و محسن روشن صدابردار و صداگذار، طی آئینی در سالن شماره ۹ پردیس سینمای ملت برگزار می‌شود.

این مراسم بعد از پایان سانس دوم نمایش فیلم در پردیس ملت و قبل از شروع سانس سوم برگزار خواهد شد.

آزیتا لاچینی بازیگر، بعد از تجربیاتی در زمینه گویندگی وارد عرصه سینما و تلویزیون شد و با حضور در آثار مختلف، توانایی‌های خود را در زمینه بازیگری به نمایش گذاشت.

اسفندیار شهیدی که تجربه کارگردانی هم در کارنامه دارد، به عنوان مدیر فیلمبرداری در آثار مختلف حضور داشته است.

محسن روشن هم در آثار بسیاری به عنوان صدابردار و صداگذار حضور داشته است. او سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر را هم در کارنامه دارد.

کد مطلب 6743346

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