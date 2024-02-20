انتقال ۵.۵ میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی از منطقه شمالشرق

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جبار زاده بیان کرد: مهمترین مأموریت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق، انتقال ایمن و پایدار فرآوردههای نفتی به پنج استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی، سمنان و بخشی از گلستان است.
وی گفت: طی ۹ ماهه سال جاری بیش از پنج و نیم میلیارد لیتر انواع فرآورده نفتی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت سفید و نفت جت از طریق خطوط لوله در این منطقه رسید شده و برای مصرف استانهای حوزه استحفاظی منطقه شمالشرق تحویل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی شده است.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق بیان کرد: از فروردین تا پایان آذر ۱۴۰۲ بیش از پنج و نیم میلیارد لیتر انواع فرآوردههای نفتی اعم از بنزین، نفت گاز و نفت سفید در حوزه عملکردی این منطقه توسط خطوط لوله انتقال یافته است.
جبار زاده ادامه داد: تقریباً ۳۸ میلیون لیتر سوخت جت هم در همین بازه زمانی توسط شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق انتقال یافته است. مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق با اشاره به اهمیت سوخت رسانی به نیروگاههای موجود در حوزه استحفاظ عملکرد این منطقه خاطر نشان کرد: این بازه زمانی در نیروگاه خیام نیشابور بیش از ۲۵۶ میلیون لیتر، نیروگاه شهید بسطامی شاهرود حدود ۷۹ میلیون لیتر و نیروگاه شهید باکری سمنان ۹۰ میلیون لیتر رسید داشتهایم.
وی نبود مناطق سختگذر را یکی از اصلیترین مزیت این منطقه برشمرد و خاطر نشان کرد: همه تأسیسات و مراکز انتقال فراوردهها در منطقه شمالشرق به استثنای مرکز انتقال نفت امامتقی در داخل شهرها مستقر است و این امر سهولت دسترسی به امکانات و مسائل تدارکاتی داخل شهرها را فراهم میکند.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق به عنوان یکی از قدیمیترین مناطق دوازدهگانه خطوط لوله یاد کرد و افزود: طول خط لوله انتقال فراوردههای نفتی این منطقه بالغ بر یک هزار کیلومتر است و در این گستره با ۷ شرکت پخش فرآوردههای نفتی در امر سوخترسانی در ارتباط و تعامل هستیم.
جبارزاده افزود: دو مرکز سمنان و سبزوار به عنوان حساسترین مراکز انتقال نفت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق به شمار میآیند که درصدد برقی کردن مراکز یاد شده هستیم، به همین منظور بر اساس مطالعات صورت گرفته، کارهای مقدماتی انجام و الکتروموتورها نصب شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت کار پایش خطوط لوله بیان کرد: وجود خطبانها و اشراف کامل آنان روی خطوط انتقال نفت و فراوردههای نفتی و همینطور پایش مستمر و روزانه که توسط آنان انجام میشود، ضریب امنیت خطوط انتقال را بالا برده و ضمن جلوگیری از بروز حوادث در رفع آسیبپذیری خطوط نیز مؤثر است.
مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق ادامه داد: بیشتر از ده سال است که خطوط لوله منطقه شمالشرق از سوی خطبانها رصد و پایش میشود، اغلب خطبانها بسیجیان و افراد روستاها و شهرهای همجوار هستند که مدام در طول روز از اوضاع کلی خطوط گزارش ارائه میکنند. همچنین گشتهای حراستی نیز در کنار خط بانها در طول خطوط فعال هستند و مناطق تحت پوشش را به لحاظ امنیتی محافظت میکنند.
محمدعلی دهقان معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق به اقدامهای شاخص این شرکت اشاره و بیان کرد: برقیکردن مراکز انتقال نفت سمنان و سبزوار هم اکنون در دستور کار قرار گرفته است، امروز با تکیه بر توان داخل نسبت به بازسازی توربینهای داخلی اقدام میکردیم که این کار به نحو مطلوبی در حال انجام و پیگیری است.
وی مهمترین مزیت طرح برقیکردن تلمبهخانهها را افزون بر مقابله با مقوله ناترازی انرژی، کاهش میزان آلودگی محیط زیستی و عدم وابستگی به خارج از کشور در تجهیزات و تعمیرات و افزایش راندمان انتقال دانست و خاطر نشان کرد: در این زمینه به پیشرفتهای چشمگیری دست پیدا کردیم که اگر شهرداری مناطق در پارهای موارد با ما همکاری و تعامل لازم را داشته باشد، تا پایان سال ۱۴۰۳ میتوانیم همه مراکز انتقال نفت را به الکتروموتور مجهز کنیم.
معاون فنی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق ادامه داد: یکی از اتفاقهای مثبتی که در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالشرق به وقوع پیوسته استفاده از تجهیزات مستعمل است، برخی تجهیزاتی که به نوعی معیوب شده و کاربری خود را از دست دادهاند، مجدداً بازسازی و وارد چرخه تولید میشوند که این موضوع میتواند صرفه اقتصادی بالایی به همراه داشته باشد.
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