حجت الاسلام مهدی عبدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم غیور و همیشه در صحنه کرمانشاه در استمرار راهپیماییهای جمعه خشم پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۴ اسفند راهپیمایی ضد صهیونیستی برگزار خواهند کرد.
وی افزود: این راهپیمایی همزمان با استانهای اردبیل، هرمزگان، مرکزی و سمنان برگزار خواهد شد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه تصریح کرد: حمله رژیم صهیونیستی و قتل عام مردم در شهر رفح که پناهگاه قریب یک و نیم میلیون زن و کودک فلسطینی است، نشان از عمق جنایات رژیم صهیونیستی دارد.
وی با بیان اینکه هر هفته راهپیمایی جمعههای خشم در پنج مرکز استان کشور بعد از اقامه نماز جمعه برگزار میشود، افزود: این دومین باری است که مردم شهر کرمانشاه در راهپیمایی جمعه خشم شرکت میکنند.
حجت الاسلام عبدی خاطرنشان کرد: این راهپیمایی جمعه ۴ اسفند بعد از اقامه نماز جمعه از مسجد جامع شهر کرمانشاه به سمت میدان آزادی برگزار خواهد شد.
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