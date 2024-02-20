به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گردان‌های قسام اعلام کرد نیروهای اشغالگر اسراییلی را در اردوگاه جنین در کمینی محکم گرفتار کرده است.

قسام تاکید کرد مجاهدان این گردان‌ها با اسلحه و بمب‌های دست‌ساز به مقابله با صهیونیست‌ها برخواستند.

در همین حال، منابع محلی از جنین گزارش دادند که مجاهدان گردان‌های قسام، گروهان‌های قدس، گردان‌های شهدای الاقصی و دیگر گروه‌های مقاومت وارد درگیری شدیدی با نیروهای اشغالگر اسراییلی شدند و بمب‌هایی قوی در مسیر خودروهای زرهی آن‌ها منفجر کردند.

ساعاتی پیش از این نیز، گردان‌های قسام (شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس) اعلام کردند که گروهی متشکل از ۶ نظامی ارتش رژیم صهیونیستی را که در یکی از خانه‌های منطقه «بلوک ج» در غرب شهر خان‌یونس سنگر گرفته بودند با بسته انفجاری هدف قرار داده و این نظامیان صهیونیست را به هلاکت رسانده یا زخمی کرده است.

همچنین گردان‌های قسام از درگیری با گروهی از نظامیان ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی در شهرک الزیتون و از پای درآوردن یک نظامی صهیونیست از نزدیک‌ترین فاصله ممکن خبر داد.

علاوه بر این مبارزان قسام موفق شدند ۳ تانک مرکاوای ارتش رژیم صهیونیستی را در جنوب شهرک الزیتون با گلوله «یاسین ۱۰۵» هدف قرار دهند.