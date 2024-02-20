به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزبالله لبنان با صدور بیانیهای از انجام عملیات علیه یکی از مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۲:۱۰ عصر امروز سهشنبه بیستم فوریه ۲۰۲۴ محل حضور نظامیان دشمن اسرائیلی در اطراف پادگان رامیم را با موشک برکان هدف قرار دادند.
خبرنگار الجزیره از شلیک ۴ موشک به سوی ۲ موضع صهیونیستی «السماقه» و «رویسات العلم» در تپههای اشغالی «کفرشوبا» خبر داد.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که یک موشک ضدزره که از سمت لبنان شلیک شد به بالای تپه مشرف به منطقه «مرگلیوت» در الجلیل علیا واقع در شمال سرزمینهای اشغالی برخورد کرده است.
از سوی دیگر توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی روستاهای مرزی جنوب لبنان نزدیک منطقه اشغالی «اصبع الجلیل» را گلولهباران کرد.
خبرنگار المیادین نیز از حمله پهپادی ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک «بلیدا» و اطراف شهرک «کفرکلا» در جنوب لبنان خبر داد.
بنا بر گزارش منابع خبری طی روز جاری جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی ۷ بار شهرکهای مرزی جنوب لبنان را بمباران کردهاند. همچنین این منطقهها هدف تیراندازی و آتش توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی نیز قرار گرفتهاند.
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