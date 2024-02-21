  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۴

تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی به نهاده‌ها و ذخایر راهبردی کشاورزی

تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی به نهاده‌ها و ذخایر راهبردی کشاورزی

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام گفت: با اتخاذ تصمیمات راهبردی و با توجه به موجودی فعلی، طی دو ماه آینده، کمبودی در تامین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و ذخایر راهبردی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شیرزاد، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان اینکه با اتخاذ تصمیمات راهبردی و با توجه به موجودی فعلی و خریدهای صورت گرفته طی دو ماه آینده، کمبودی در تأمین نهاده مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی و نیز تأمین ذخایر راهبردی وجود ندارد، گفت: در سه ماه گذشته بیش از ۹ فروند کشتی حامل محمولات وارداتی این شرکت به وزن تقریبی ۵۰۰ هزار تن در بندر امام خمینی (ره) تخلیه شده و عملیات حمل ۳۴۰ هزار تن از محمولات فوق پس از ترخیص به نمایندگی‌های استانی شرکت صورت گرفته و ۱۶۰ هزار تن نهاده باقیمانده از محمولات تخلیه شده و مراحل ترخیص، انتقال و حمل باقی موجودی به مراکز پیش‌بینی شده در حال اجرا است.

وی افزود: در حال حاضر بیش از ۴ فروند کشتی حامل نهاده کنجاله سویا به وزن تقریبی ۲۶۰ هزار تن در لنگرگاه بندر امام خمینی (ره) قرار دارد که به محض تأمین شدن ارز مورد نیاز مراحل ترخیص، پهلو دهی و حمل آنها عملیاتی خواهد شد، همچنین خرید نهاده‌های این شرکت به طور مستمر همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با بیان این که در ادامه خریدهای گسترده، این شرکت نسبت به خرید کنجاله سویا به میزان ۴ فروند کشتی اقدام کرده است، گفت: مرحله بارگیری ۲ فروند از این کشتی‌ها در بندر مبدا رو به اتمام و در مسیر بنادر محل تخلیه در کشور است و ۲ فروند دیگر نیز در حال طی کردن مراحل بارگیری است.

کد مطلب 6033397

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها