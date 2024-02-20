بازارگوشت مرغ ماه مبارک رمضان تامین است/ضرورت جمع آوری گوشت مازاد

به گزارش خبرنگار مستقر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه ملی ایران، علی ابراهیمی، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور در گفت‌وگو با مهر گفت: در ۳ ماه پایانی سال ماهانه ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌شود و کمبودی در بازار گوشت مرغ وجود ندارد.

وی درباره تأمین بازار ماه مبارک رمضان افزود: با برآوردهای انجام شده برای ماه مبارک رمضان و ایام نوروز پیش بینی‌ها انجام شده و نگرانی در تأمین بازار گوشت مرغ وجود ندارد. در حال حاضر آمار تولید نسبت به مصرف بالاتر است و باید مرغ مازاد موجود از سطح بازار جمع‌آوری شود.

ابراهیمی درباره فاصله قیمت بازار تا نرخ مصوب گوشت مرغ ادامه داد: اردیبهشت ماه قیمت مصوب ۷۳ اعلام شد در حالی که قیمت جوجه یک روزه و نهاده‌های دامی در طول سال نوسان بسیاری داشت و نرخ‌ها رود افزایشی داشت. اصرار به پایین نگه داشتن قیمت‌ها باعث ضرر و زیان تولید می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور با اشاره به افزایش سرانه مصرف اظهار کرد: گرانی گوشت قرمز سبب شده تا بازار تقاضا گوشت مرغ افزایش پیدا کند. البته این موضوع مربوط به کشور ما نبوده و بازار تقاضا این محصول در جهان رو به افزایش است.

ابراهیمی درباره آمار تولید سال آینده عنوان کرد: با توجه به برآوردی که از بازار وجود دارد سال آینده هم ماهانه بین ۱۵۰ تا ۱۵۲ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام خواهد شد.