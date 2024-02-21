سرهنگ یوسف شاکری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه با توجه به اینکه اخیراً دریافت پیامهای حاوی لینک در پیامرسانهای داخلی با پیام هشدار اعلام میشود مجرمین سایبری اقدام به ارسال پیام در پیام رسانهای خارجی مینمایند و مستمراً شاهد حضور مالباختگانی در محل پلیس فتا هستیم که در نتیجه دریافت لینک جعلی با عناوین سهام عدالت و ابلاغیه قضائی در دام سودجویان گرفتار میشوند.
وی در ادامه افزود: این لینکها میتواند منجر به آلودهسازی گوشی تلفن همراه فریبخوردگان، سوءاستفاده از اطلاعات شخصی یا برداشت غیرمجاز از حساب آنان شود که در همین راستا شهروندان باید در برابر چنین پیامهایی هوشمندانه رفتار کنند.
سرهنگ شاکری گفت: شهروندان عزیز باید همواره به یاد داشته باشند که نهادهای حاکمیتی اخبار و اطلاعرسانی پیامکی خود را با سرشمارههای تعریفشدهای انجام میدهند و با شماره شخصی اطلاعرسانی نمیکنند
رئیس پلیس فتا خراسان شمالی خاطر نشان کرد: مرکز فوریتهای سایبری پلیس فتا با شمارهتلفن ۰۹۶۹۰ بهصورت شبانهروزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و چنانچه هموطنان در دام مجرمان سایبری گرفتار شدند میتوانند با این شماره تماس گرفته و از راهنمایی و مشاوره کارشناسان پلیس فتا بهرهمند شوند.
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