استان: مرکزی

مرکزی حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب

اراک، کمیجان و شعار انتخاباتی: (انتخاب درست-قانونگذاری سالم- مقابله با تبعیض)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

علیرضا آنجفی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

-لیسانس حقوق دانشگاه تهران-ارشد روابط بین الملل دانشگاه مازندران- ارشد مدیریت برنامه و بودجه دانشگاه امام حسین (ع) -دانشجوی دکتری اندیشه‌های سیاسی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران. دارای سوابق فرماندهی و مدیریت در سطوح مختلف سپاه، رئیس نظارت و و رئیس گزینش بانک

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم شفافیت رفتار نمایندگان

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

اولین قدم شفافیت نمایندگان در تمامی حوزه هاست. اگر نماینده‌ای تمامی فعالیت‌های خود را اعم از آرا، حضور و غیاب، معرفی افراد به دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای دریافت تسهیلات یا استخدام، استیضاح وزیر و دلیل پس گرفتن آن و.... را شفاف کند می‌تواند به صورت سالم به نقش نظارتی مجلس بپردازد. در خصوص نقش قانونگذاری نیز بایستی نمایندگان اصلح و با تجربه و با تحصیلات قانونگذاری وارد مجلس شوند تا به صورت فعالانه دست به قانونگذاری بزنند. مجلس جای کارآموزی نیست محل کارآزموده هاست.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

پاسخ این سوال هم در شفافیت رفتار نمایندگان مستتر است. نماینده مردم باید در اتاق شیشه‌ای بنشیند. اگر کسی در پستو بود حتماً دچار فساد می‌شود. تجمل گرایی مظهر فساد است.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

جلسات کمیسیون‌ها به عنوان مهمترین تجلی گاه همکاری مجلس و سایر قواست که در سطوح کارشناسی به تقنین و نظارت پرداخته می‌شود. اگر این همراهی جای خود را به تقابل بدهد طبیعتاً پتانسیلی که بر تخریب دو قوه گذاشته می‌شود به همگرایی و همکاری می‌رسد و نتیجه آن خدمت بیشتر به کشور خواهد بود.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

نمایندگان مجلس دارای ۲ شأن هستند. قانونگذاری و رسیدگی به مشکلات مردم با اولویت مردم حوزه انتخابیه- نمایندگان باید مداوم در دسترس مردم باشند و مسؤولیت تصمیمات خود را به عهده بگیرند. این جزو بدیهی‌ترین وظایف نماینده است. جدایی بین مردم و نماینده مشروعیت او را خدشه دار خواهد کرد.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن یک خصیصه ذاتی است. مردم بایستی به هنگام انتخاب به این معیار توجه ویژه داشته باشند چرا که عیار مردمی بودن در رفتارهای انتخاباتی کاندیدا قابل مشاهده است. مرز بین مردمی بودن و عوام زدگی نیز در تبلیغات انتخاباتی قابل تشخیص است. بنابراین اگر فردی که ذاتاً مردمی نیست نماینده شد به دنبال مردمی کردن وی نباشیم.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

آگاهی بخشی نماینده در تبلیغات انتخاباتی خود نسبت به این موضوع که منافع ملت ایران ارجح بر منافع قومی و منطقه‌ای است می‌تواند کمک کننده باشد. به عنوان مثال اگر نمایندگان برخی شهرهای کویر مرکزی اصرار بر احداث صنایع آب بر در خشک‌ترین مناطق فلات ایران نمی‌نمودند امروز شاهد خشک شدن بزرگترین رودخانه‌ها و فرونشست زمین در آن مناطق نبودیم و با بحران آب و اعتراض کشاورزان روبرو نبودیم.

سوالات استانی:

* استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاری‌های غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

اصلاح برخی آئین نامه‌های موجود در واگذاری کارخانجات قطعاً کارگشاست. به عنوان نمونه اگر کارخانه هپکو در اوج سوددهی طی یک مکانیزم منطقی به کارگران و خانواده‌هایشان به عنوان سهامداران خرد واگذار می‌شد و در درجه دوم به همشهریان اراکی و در درجه سوم به هم استانی‌های عزیز قطعاً امروز شاهد ورشکستگی این کارخانه نبودیم. اینکه سازمان خصوصی سازی به دنبال فروش حداقل ۵۱ درصد سهام این شرکتها به یک فرد است پایه و اساس ندارد درحالیکه می‌تواند ۵۱ درصد را به تعاونی کارکنان بفروشد و صاحبه ۴۹ درصد آن بماند تا به مرور باقی مانده سهام نیز به کارگران منتقل شود. این ایده حتماً شدنی است.

* استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلوده‌ترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

آلودگی اراک ناشی از چند چیز است: ۱- نیروگاه حرارتی شازند که در برخی فصول مازوت می‌سوزاند. ۲- کارخانجاتی نظیر آلومینیوم که مواد سمی متصاعد می‌کنند ۳- خودروهای سبک و سنگین با عنایت به قرار گرفتن اراک در چهارراه کشور راه حل: کاهش سهم تولید برق نیروگاه حرارتی شازند در فصول سرد سال از طریق افزایش زیرساختهای انرژی پاک نظیر انرژی خورشیدی در همان نیروگاه- ایجاد یک نیروگاه کوچک اتمی (SMR) در استان به منظور افزایش تولید برق- قانونگذاری در مجلس در خصوص اعطای معافیت عوارض گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی برای کلان شهرهای آلوده - نظارت بر عملکرد کارخانجات آلاینده که فلزات سنگین منتشر می‌کنند مانند آلومینیوم سازی از طریق مجلس و قوه قضائیه برای نصب و بروز رسانی فیلترهای دودکش‌ها در قدم اول و جابجایی این صنایع به شهرک‌های صنعتی دور از شهر در گام بعدی

* استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامه‌هایی دارید؟

شهرستان محلات به این نام مشهور است که حوزه انتخابیه اینجانب نیست. لاکن هر کمکی در این زمینه از دست اینجانب بر بیاید به هم استانی‌های عزیز در این راستا خواهم کرد. ضمن اینکه ما برای قطبی سازی روستاهای حوزه انتخابیه برنامه داریم به عنوان مثال روستای هزاوه که در تولید انگور و مشتقات آن نظیر شیره و کشمش شهره است بایستی با تبلیغات و اعطای تسهیلات به قطب انگور تبدیل شود و مثلاً هرساله جشنواره انگور بگذارد. یا شهر ساروق باید به جایگاه اصلی خود در تولید فرش از طریق توسعه کارگاه‌های فرشبافی بازگردد که نیازمند قانونگذاری و سلیقه در اجراست.