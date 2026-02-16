به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای، ردیف ۶ مربوط به سایر الزامات مصارف را به شرح زیر تصویب کردند:

سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از طریق دستگاه های خدمت رسان و از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰) این قانون: ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال

سقف اعتبار وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال

سقف اجازه دولت برای جابجایی اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: ۱۰۰ درصد

سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت های صداوسیمای استانها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استانها: ۲.۴ درصد

حداکثر سهم مازاد درآمد استانها در راستای بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت: ۵۰ درصد