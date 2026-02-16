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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۲

اعتبارات استانی صداوسیما افزایش می‌یابد

اعتبارات استانی صداوسیما افزایش می‌یابد

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، اعتبارات استانی صداوسیما در سال آینده افزایش خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش هزینه ای، ردیف ۶ مربوط به سایر الزامات مصارف را به شرح زیر تصویب کردند:

سهم اعتبار توسعه روستایی و محرومیت زدایی از طریق دستگاه های خدمت رسان و از محل اعتبارات توازن مندرج در جدول شماره (ج-۱۰) این قانون: ۲۰۰۰۰۰ میلیارد ریال

سقف اعتبار وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: ۲۰۰۰۰ میلیارد ریال

سقف اجازه دولت برای جابجایی اعتبارات هزینه ای به اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای: ۱۰۰ درصد

سهم از اعتبارات توازن منطقه ای برای فعالیت های صداوسیمای استانها با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استانها: ۲.۴ درصد

حداکثر سهم مازاد درآمد استانها در راستای بند (پ) ماده ۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت: ۵۰ درصد

کد مطلب 6750908
زهرا علیدادی

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