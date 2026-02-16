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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۲۴

هفته بیست و دوم لیگ دسته اول؛

توقف سایپا مقابل قعرنشین/ فاصله تا صدر ۵ امتیاز باقی ماند

توقف سایپا مقابل قعرنشین/ فاصله تا صدر ۵ امتیاز باقی ماند

تیم فوتبال سایپا در آخرین بازی هفته بیست و دوم لیگ دسته اول امروز مقابل داماش گیلان متوقف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال سایپا و داماش در آخرین بازی هفته بیست و دوم لیگ دسته اول امروز دوشنبه ۲۷ بهمن و از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.

بازیکنان داماش در دقیقه ۳۸ صاحب ضربه پنالتی شدند که امیرحسین یحیی زاده دروازه بان سایپا موفق شد توپ را مهار کند. در ادامه و در دقیقه ۴۷ عارف صیفی گل اول بازی را برای سایپا به ثمر رساند اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۹۰ میعاد یزدانی کار را به تساوی کشاند. با کسب یک امتیاز این بازی سایپا ۳۸ امتیازی شد و در رده چهارم و داماش با ۱۰ امتیاز در مکان هجدهم جدول باقی ماندند.

توقف سایپا مقابل قعرنشین/ فاصله تا صدر ۵ امتیاز باقی ماند
جدول لیگ دسته اول فوتبال در پایان هفته بیست و دوم

کد مطلب 6750898

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