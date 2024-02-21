برگزاری جشن مهمونی ۱۵ کیلومتری میلاد منجی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ویسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: به مناسبت نیمه شعبان سالروز ولادت حضرت بقیة الله الاعظم روحی و ارواحنا له الفداء جشن بزرگ مهمانی ۱۵ کیلومتری میلاد منجی در نیمه شعبان در سراسر استان همدان برگزار می‌شود. و شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان، بهار، فامنین، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن و اسدآباد آماده اجرای این رویداد بزرگ می‌شوند.

وی در خصوص شعار محوری این مهمونی افزود: امسال شاهد رویداد بزرگ حماسه حضور مردمی در ۱۱ اسفند در پای صندوق‌های رأی شعاری با عنوان حضوری برای ظهور طراحی شده است.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان همدان علت اصلی برپایی جشن را فرمایش مقام معظم رهبری دانست و گفت: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مدیران سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه هنری انقلاب اسلامی در مورخه ۲۹ دی ماه که معظم له از برگزاری جشن خیابانی امثال جشن کیلومتری عید غدیر ابراز رضایت و خرسندی داشتند و تاکید داشتند برنامه‌هایی که بر حفظ سرزندگی، شادابی و خوشنودی مردم می‌شود را دنبال شود.

ویسی در خصوص این مراسم گفت: برگزاری ایم مهمانی نیمه شعبان کاملاً مردمی است و مجموعه‌های مردمی دور هم جمع می‌شوند و تا رویداد متفاوت و جذابی را با عنوان (مهمونی ۱۵ کیلومتری میلاد منجی) حضوری برای ظهور در شهرستان‌های تابعه برگزار خواهد شد که مجموعاً بالای ۱۵ کیلومتر است.

وی بیان کرد: بستری فراهم شده تا افراد و مجموعه‌هایی که آماده ارائه خدمات در این مراسم هستند بتوانند با برنامه‌ریزی منسجم اقدام به ارائه خدمات کنند و در برگزاری این رویداد مشارکت داشته باشند.

مدیر روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی بر این نکته تأکید شد با اینکه سازمان‌ها و نهادهای مختلفی بستر لازم برای اجرای این برنامه را فراهم کرده‌اند، اما برگزاری این مراسم در واقع مردم، ستادهای مردمی و هیأت‌های مذهبی و دیگر مجموعه‌های فرهنگی، قرآنی، هنری و ورزشی میاندار برگزاری این مراسم هستند.

به‌گفته ویسی اولویت این مهمانی نسل جوان و کودکان خواهند بود، برگزاری مداحی، برپایی غرفه‌های متعدد ویژه کودکان و نوجوانان با محوریت برنامه‌های فرهنگی، راه‌اندازی ایستگاه صلواتی، اجرای پویش‌های مختلف با موضوع مهدویت و… از دیگر برنامه‌های در نظر گرفته شده است.

وی افزود: شهرستان‌های همدان، ملایر، تویسرکان، بهار، فامنین، نهاوند، کبودرآهنگ، رزن و اسدآباد آماده اجرای این رویداد بزرگ می‌شوند.

در پایان ویسی ضمن دعوت از عموم مردم استان همدان جهت شرکت در روز نیمه شعبان ۶ اسفند افزود: همه برنامه برنامه‌ها از ساعت ۱۵ تا ۱۸ با تلاوت آیات قرآن بوده و پایان مراسم دعای سلامتی امام عصر عجل الله همراه با نور افشانی به پایان می‌رسد و محل برنامه در شهرستانها را به شرح ذیل اعلام کرد.

همدان: میدان امام خمینی رحمه الله تا میدان هگمتانه (پیاده راه اکباتان)

ملایر: میدان امام حسین علیه السلام تا میدان امام خمینی رحمه الله علیه و بلوار پارک

تویسرکان: میدان کتاب تا سالن الغدیر

بهار: میدان شهدا تا میدان امام رحمه الله

اسدآباد: خیابان امام رحمه الله تا پارک شهید رجایی

رزن: ۱۸ متری شهید چمران

نهاوند: میدان امام خمینی رحمه الله تا چهار راه معلم

کبودرآهنگ: میدان امام حسین علیه السلام، خیابان شهید مطهری، خیابان امام، میدان امام، مسجد مهدیه

فامنین: چهار راه پارک تا چهار راه شهدا