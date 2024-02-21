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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

دبیر شورای عالی فضای مجازی:

مصوبه ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌ها «مخاطب عمومی» ندارد

مصوبه ممنوعیت استفاده از پالایش‌شکن‌ها «مخاطب عمومی» ندارد

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه مربوط به ممنوعیت استفاده از پالایش شکن ها مخاطب عمومی ندارد و برداشت های صورت گرفته در این باره نادرست است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی یک سند سیاستی است و مخاطب آن، دستگاه‌های قید شده در ابتدای ابلاغیه هستند.

وی با بیان اینکه این سند و به طور خاص بند ششم آنکه درخصوص ممنوعیت استفاده از پالایش شکن هاست، مخاطب عمومی ندارد، افزود: برداشت‌های صورت گرفته درباره اینکه مخاطب این مصوبه مردم هستند، نادرست است بلکه این مصوبه دستگاه‌ها و تنظیم گران بخشی را ملزم کرده که امکان دسترسی مردم به سکوها و خدمات پرمخاطب خارجی را در چهارچوب قوانین و با ساز و کارهای جدید فراهم کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: قطعاً اگر نیازهای مردم به این خدمات برطرف شود، دیگر نیازی به استفاده از پالایش شکن‌ها و فیلترشکن‌ها ندارند.

آقامیری در پایان گفت: مصوبه سیاستی اخیر در امتداد ابلاغیه سال ۱۳۹۸ است که مجوزهای قانونی را برای مواردی که راهکارهای دیگر جوابگو نیستند، فراهم می‌کند.

کد مطلب 6033971
هنگامه فروغی

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