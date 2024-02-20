حفظ امنیت در فضای مجازی با بیمه امنیت سایبری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی فضای مجازی در دومین همایش کسب و کارهای مجازی که به میزبانی پلیس فتا برگزار شد، در خصوص اهمیت توسعه زیست بوم فضای مجازی، بیمه امنیت سایبری و طراحی نظام رتبه بندی امنیتی توضیحاتی ارائه داد.

آقامیری گفت: توسعه زیست بوم فضای مجازی برای امروز و آینده کشور مساله مهمی است و با دگردیسی که در حوزه کسب و کارهای سنتی برای گذار به دوره جدید در حال وقوع است.

وی با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی، پلیس فتا و همه دستگاه‌های کشور باید به بخش خصوصی برای حفظ امنیت کمک کنند، افزود: حفظ امنیت بر عهده کسب و کارهاست اما همه باید کمک کنیم تا در این مسیر بتوانند موفق عمل کنند که یکی از راه‌ها بیمه امنیت سایبری است که علاوه بر ایجاد آرامش برای کاربران، سیستم ارزیابی و استاندارد مشخصی فراهم خواهد کرد.

آقامیری همچنین گفت: متخصصان و تشکل‌های درون صنفی می‌توانند با خود تنظیم‌گری برای ایجاد نظام رتبه بندی امنیتی پیشرو باشند و همچنین باید برای شرکت‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی نظام رتبه بندی امنیتی طراحی شود تا نه تنها کسب و کارهای فضای مجازی بلکه تمامی صنایع بزرگ هم به دلیل قرار گرفتن در معرض تهدیدهای امنیت سایبری بتوانند با ارزیابی خود در این نظام برای ارتقا رتبه تلاش کنند.