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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۳۵

با ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی؛

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

استفاده از فیلترشکن غیرقانونی شد

با مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن غیر قانونی اعلام شد مگر در مواردی که مجوز قانونی آن دریافت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی مصوبه شماره سه جلسه نود و ششم این شورا را با موضوع «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» که در تاریخ ۱۹ دی ماه به استحضار مقام معظم رهبری رسید برای اجرا ابلاغ کرد.

در بخشهایی از این مصوبه آمده است:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت یک ماه طرحی را برای ترغیب تولیدکنندگان محتوا و کسب وکارهای فعال در سکوهای خارجی به منظور فعالیت آنها، صرفاً در سکوهای داخلی آماده کند و برای تصویب در شورای معین ارائه دهد.

هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی در بستر سکوهای خارجی غیرمجاز ممنوع است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صداوسیمای ج. ا.ا، فرماندهی کل انتظامی ج. ا.ا، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضائیه مکلف به اجرایی سازی و تأمین لوازم آن بوده هر ۳ ماه یکبار نتایج را به مرکز ملی فضای مجازی کشور ارائه می‌دهند.

همچنین براساس این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی موظف به فراهم کردن امکان ارائه خدمات دولتی فراگیر و ضروری به صورت انحصاری در بستر سکوهای داخلی شد.

به منظور مقابله با تحریم‌های ظالمانه خارجی در حوزه فناوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است خدمت «تحریمشکن» را به شکل رایگان فراهم کند.

همچنین آن وزارتخانه موظف است در صورت تمایل بخش خصوصی، مجوز لازم را اعطا و زمینه را برای فعالیت آنها در ارائه خدمات تحریمشکن فراهم کند.

از سوی دیگر با ابلاغ این مصوبه از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی، استفاده از ابزارهای پالایش شکن ممنوع می‌شود، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی باشد.

متن کامل مصوبه را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

کد مطلب 6032749
هنگامه فروغی

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نظر شما

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۴:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      56 3
      پاسخ
      براي مردم يا مسئولين ؟ چون مسئولين كه وضعشون خوبه اتومات وصل هستن ، اما مردم نه.
      • IR ۱۶:۴۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
        7 54
        خیلی از مردم هم مثل فیلتر شکن ندارند،به وفور هم از اینترنت و پیام رسان های ایرانی استفاده می کنم ، خداروشکر راضی هم هستم
      • IR ۱۹:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
        25 6
        شما که به وفووور از پیامرسان داخلی استفاده می‌کنی به وفور هم کم‌اطلاعی چون منابع اطلاعاتیت یکسانه
      • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        2 2
        مخاطب اصلی این قانون، اشخاص حقوقی یعنی همان مسئولین هستند: "هرگونه تبليغ اشخاص حقوقي در بستر سکوهای خارجي غيرمجازممنوع است"
    • IR ۱۶:۵۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      41 2
      پاسخ
      چقدر خوب الان دیگه با خیال راحت از فیلترشکن استفاده میکنیم
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      37 0
      پاسخ
      همه مسئولین که خودشون از توییتر و یوتیوب و غیره راحت استفاده میکنند
    • مسعود IR ۱۸:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      28 1
      پاسخ
      جالب اینجاست کسانی که این قانون گذاشتن خودشون اکانت های فعال در توییتر و فیسبوک و غیره را دارند.برای ما غیر قانونیه
    • قادری IR ۲۰:۱۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      30 1
      پاسخ
      بر اعضای "شورای عالی فضای مجازی" درود از نوع ویژه که دم عیدی کار مهمتری نداشتند جز اینکه روی اعصاب ملت راه بروند. کار مهمتری ندارند جز دردسازی.
    • فرزاد معین IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      8 1
      پاسخ
      اینترنت آزاد حق هر ایرانیه، هرکسی مخالف این رای و انتخاب هستش، از ایران بره
    • فهیمه IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      6 0
      پاسخ
      از وقتی همه چی رو فیلتر کردند فعالیت مسئولین تو فضای مجازی بیشتر هم شده متاسفانه اصلا به فکر مردم نیستند
    • میثم IR ۰۵:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      6 0
      پاسخ
      آزادی بیان به صفر نزدیک شده
    • مراد IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      7 1
      پاسخ
      ممنوع برای مردم و نه برای خواص. این عدالت ی است که نظام شکوهمند اسلامی نماینده و نشانگر آن است. رای بی رای
    • IR ۰۸:۴۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      11 2
      پاسخ
      بعد میگن بیا رای بده به چی رای بدیم دقیقا
    • علیرضا IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      2 1
      پاسخ
      جالبه تا حالا قانونی بوده نمیدونستیم
    • فرهنگ IT ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۱
      0 1
      پاسخ
      سلام. بالاخره قوانین گاهی محدودیت هاایی دارند. در این باره می توان اندیشید.

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