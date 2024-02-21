به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، حجت‌الاسلام رضا غلامی روشن مدیر کل امور مجلس سازمان تبلیغات اسلامی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران گفت: نمایشگاه مطبوعات از نظر تنوع رسانه‌هایی که حضور دارند، خوب است البته حضور خبرگزاری‌های خارجی را کمتر مشاهده کردم که جا دارد آن‌ها نیز برای آشنایی با فضای رسانه‌ای ایران در این رویداد حضور داشته باشند.

وی افزود: خبرگزاری مهر در مجموع توانسته یک فرصت خوب را برای ظرفیت‌های فرهنگی و دینی ایجاد کند اما هنوز به نظرم جای کار دارد. همچنین روزنامه تهران تایمز نیز رویکرد خوبی شروع کرده اما باید به فضای مطالبه‌گری روی بیاورد. با این‌حال به نظرم این‌رسانه توانست چالش خوبی ایجاد کند و سبب ایجاد دسترسی سریع به رسانه‌های خارجی به‌ویژه در زمانی باشد که تقابل فرهنگی زیادی داریم.

غلامی گفت: ضعف روایت در عرصه انقلاب اسلامی باید با رویکرد نو توسط خبرگزاری‌ها و مطالبه‌گری از غرب جبران شود و خبرگزاری مهر باید به این‌سمت حرکت کند. مقام معظم رهبری نیز به آقای قمی در بند دو حکم‌ انتصابشان فرمودند «رصد و مقابله هوشمندانه با جریان رسانه‌ای دشمن» باید در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر به نظرم با این رویکرد فاصله داریم. بنابراین باید به این بحث به صورت پررنگ‌تری بپردازیم.